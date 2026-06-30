Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 30 Juni 2026 | 14.26 WIB

Trump Klaim Iran Minta Pertemuan dengan AS di Doha

Presiden AS Donald Trump.(Al Jazeera)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim, Iran telah meminta pertemuan dengan AS, yang akan berlangsung pada Selasa (30/6), di Doha, Qatar.

“Iran telah meminta pertemuan. Pertemuan itu akan berlangsung besok di Doha,” kata Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social, dilansir dari Antara, Selasa (30/6).

Mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, dilaporkan bahwa AS dan Iran telah sepakat untuk membahas pelayaran di Selat Hormuz, dalam pertemuan tersebut.

Namun, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi membantah laporan media tentang rencana Teheran dan Washington untuk mengadakan pembicaraan teknis, dengan mengatakan bahwa tidak ada pertemuan kelompok kerja yang dijadwalkan minggu ini.

"Tidak ada pertemuan teknis kelompok kerja yang dijadwalkan untuk minggu ini. Meskipun demikian, konsultasi dengan Qatar—termasuk mengenai pemenuhan kewajiban pihak lain berdasarkan memorandum—terus berlanjut,” kata Gharibabadi.

“Namun, laporan media tentang pembicaraan teknis antara kelompok kerja di Doha tetap belum terkonfirmasi," kata dia, menambahkan, seperti dikutip oleh kantor berita Tasnim.

Iran dan AS akan mengadakan pertemuan teknis, segera setelah mereka menyepakati waktu dan tempatnya, kata Gharibabadi.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Parlemen Iran Sebut Serangan AS Sebabkan Kemunduran dan Penyesalan - Image
Internasional

Parlemen Iran Sebut Serangan AS Sebabkan Kemunduran dan Penyesalan

Sabtu, 27 Juni 2026 | 17.03 WIB

6 Pesawat AS Serang 4 Target di Iran, dari Instalasi Radar hingga Penyimpanan Rudal dan Drone di Sirik - Image
Internasional

6 Pesawat AS Serang 4 Target di Iran, dari Instalasi Radar hingga Penyimpanan Rudal dan Drone di Sirik

Sabtu, 27 Juni 2026 | 16.54 WIB

Menlu AS: Negara-negara Teluk Tolak Biaya Tarif atas Selat Hormuz - Image
Internasional

Menlu AS: Negara-negara Teluk Tolak Biaya Tarif atas Selat Hormuz

Jumat, 26 Juni 2026 | 14.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore