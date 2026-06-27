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Antara
Sabtu, 27 Juni 2026 | 16.54 WIB

6 Pesawat AS Serang 4 Target di Iran, dari Instalasi Radar hingga Penyimpanan Rudal dan Drone di Sirik

Ilustrasi jet tempur AS. (The Jerusalem Post) - Image

Ilustrasi jet tempur AS. (The Jerusalem Post)

JawaPos.com - Enam pesawat AS menyerang empat target di Iran. Ihwal hal ini dilaporkanjurnalis PBS News, Nick Schifrin, mengutip seorang pejabat AS.

"Seorang pejabat AS mengatakan kepada saya bahwa 6 pesawat AS menyerang 4 target Iran: instalasi radar serta penyimpanan rudal dan drone di Sirik, Iran," tulis Schifrin di akun X, dilansir dari Antar via Ria Novosti, Sabtu (27/6).

Axios melaporkan pada Jumat (26/6), mengutip seorang pejabat AS, bahwa AS melakukan serangkaian serangan udara di wilayah Selat Hormuz.

Serangan udara dilaporkan terjadi beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengeklaim Republik Islam Iran melakukan pelanggaran "bodoh" terhadap perjanjian gencatan senjata dengan AS, ketika diduga menyerang kapal-kapal yang berlayar melalui jalur air tersebut.

Press TV sebelumnya melaporkan, mengutip penyiaran negara Iran, IRIB, bahwa dua proyektil menghantam menara telekomunikasi di dekat kota Sirik, Iran.

Editor: Kuswandi
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