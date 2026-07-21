Andy Burnham Jadi Perdana Menteri Inggris Baru Setelah Bertemu Raja Charles III, Gantikan Keir Starmer

JawaPos.com - Pergantian kepemimpinan kembali terjadi di Inggris setelah Andy Burnham resmi menjabat sebagai perdana menteri baru pada Senin (20/7/2026). Mantan wali kota Greater Manchester itu menjadi pemimpin ketujuh Inggris dalam kurun waktu 10 tahun, menggantikan Keir Starmer yang mengundurkan diri setelah menghadapi tekanan politik internal dan penurunan dukungan publik terhadap pemerintahan Partai Buruh.

Sebelumnya, Burnham terpilih sebagai pemimpin baru Partai Buruh dalam pemilihan internal pekan lalu. Ia kemudian secara resmi menerima mandat membentuk pemerintahan setelah bertemu dengan Raja Charles III di Istana Buckingham.

Penunjukan tersebut menandai babak baru bagi Partai Buruh yang sebelumnya memenangkan mayoritas besar dalam pemilu 2024, tetapi mengalami tekanan karena dinilai belum mampu menghadirkan perubahan ekonomi dan sosial secara cepat.

Dilansir dari ABC News, Selasa (21/7/2026), proses pergantian kekuasaan dimulai ketika Starmer mendatangi kediaman resmi perdana menteri di 10 Downing Street untuk menyampaikan pengunduran dirinya.

Dalam pernyataannya, Starmer mengatakan, "Hari ini saya datang untuk menawarkan pengunduran diri saya dan menutup babak perjalanan saya sebagai perdana menteri. Pekerjaan saya telah selesai."

Setelah menyampaikan pengunduran diri kepada Raja Charles III di Istana Buckingham, Starmer memberikan dukungannya kepada penerusnya.

"Saya sekarang menyerahkan tongkat estafet kepada Andy Burnham, saya mendoakan kesuksesan untuknya. Dia mendapatkan dukungan penuh dari saya," ujar Starmer.

Usai menerima mandat membentuk pemerintahan, Burnham kembali ke Downing Street dan menyampaikan pidato pertamanya sebagai perdana menteri. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan berupaya mengembalikan stabilitas politik Inggris setelah periode ketidakpastian.