Komisi X DPR Setujui N/aturalisasi Mitchell Lee Baker dan Anthony Vickery, Tapi dengan Catatan...

Luke Vickery saat memperkuat Macarthur FC, striker muda ini resmi mendapatkan persetujuan dari DPR untuk dinaturalisasi. (Instagram/@luke.vickery_)
JawaPos.com - Komisi X DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi atlet sepak bola Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang diajukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
"Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani saat membacakan kesimpulan rapat kerja terkait pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Jakarta, Senin.
Persetujuan naturalisasi tersebut diberikan dengan sejumlah catatan. Komisi X menekankan bahwa naturalisasi atlet harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis, komitmen atlet yang dinaturalisasikan, kriteria yang jelas dan transparan, program pembibitan dan pembinaan jangka panjang, dukungan terhadap regenerasi pemain, serta evaluasi yang berkelanjutan.
Komisi X juga mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menyampaikan laporan secara berkala mengenai capaian program naturalisasi, kontribusi atlet yang telah dinaturalisasikan, serta dampaknya terhadap pengembangan dan prestasi sepak bola nasional.
Selain itu, pelaksanaan kebijakan naturalisasi harus terus diawasi sehingga tetap sejalan dengan tujuan pembangunan olahraga nasional dan kepentingan bangsa Indonesia.
Komisi X juga mendorong pemerintah dan PSSI agar proses penetapan kewarganegaraan RI dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lalu menambahkan bahwa hasil rapat kerja tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.
Adapun Mitchell Lee Baker saat ini bermain untuk klub Georgetown University pada kompetisi NCAA di Amerika Serikat.
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