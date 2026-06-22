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Rian Alfianto
Senin, 22 Juni 2026 | 18.21 WIB

AS dan Iran Sepakati Peta Jalan Damai 60 Hari, Selat Hormuz Dibuka Kembali Usai Negosiasi Tegang

Ilustrasi delegasi tingkat tinggi Iran tiba di Swiss. (Al-Jazeera) - Image

Ilustrasi delegasi tingkat tinggi Iran tiba di Swiss. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) dan Iran mencapai terobosan penting dalam perundingan tingkat tinggi di Swiss dengan menyepakati peta jalan menuju kesepakatan final dalam 60 hari ke depan. 

Kesepakatan ini dicapai setelah putaran pertama negosiasi yang berlangsung tegang, dipicu oleh keputusan Iran kembali menutup Selat Hormuz dan ancaman Presiden AS Donald Trump untuk melancarkan serangan baru terhadap Teheran.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis mediator Qatar dan Pakistan pada Senin (22/6) kedua negara menyatakan bahwa Washington dan Teheran sepakat melanjutkan pembicaraan teknis sepanjang pekan ini di resor pegunungan Buergenstock, Swiss.

Selain menyusun kerangka kesepakatan jangka panjang, kedua pihak juga menyetujui mekanisme untuk mengakhiri konflik di Lebanon serta membuka jalur komunikasi guna menjamin keamanan pelayaran komersial di Selat Hormuz, salah satu jalur energi terpenting di dunia.

Perundingan dipimpin oleh Wakil Presiden AS JD Vance dan pejabat tinggi Iran. Dialog berlangsung hingga dini hari Senin setelah dimulai pada Minggu (21/6) waktu Swiss.

Iran Klaim Dapat Konsesi Ekonomi dari AS

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengungkapkan bahwa negaranya memperoleh sejumlah konsesi penting dalam pembicaraan tersebut.

Melalui unggahan di media sosial, Araqchi mengatakan Iran berhasil mendapatkan pengecualian (waiver) untuk ekspor minyak dan petrokimia, pelepasan sebagian aset yang selama ini dibekukan, serta dimulainya program rekonstruksi dan pembangunan ekonomi.

Pernyataan itu menjadi indikasi bahwa pembahasan tidak hanya menyentuh aspek keamanan regional, tetapi juga persoalan ekonomi yang selama ini menjadi tuntutan utama Teheran.

Meski pembicaraan berlangsung, suasana negosiasi sempat memanas setelah Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan keras terhadap Iran.

Editor: Bintang Pradewo
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