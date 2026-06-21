Perundingan Iran-AS Fokus Cabut Sanksi dan Gencatan Senjata Lebanon

Serangan Israel ke Lebanon (The Guardian)
JawaPos.com - Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat yang bertujuan merumuskan kesepakatan sementara untuk meredakan konflik dilaporkan telah dimulai di sebuah resor pegunungan di Swiss.
Negosiasi ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk keputusan Iran yang disebut tetap menutup Selat Hormuz sebagai bentuk protes atas dinamika konflik di kawasan Timur Tengah.
Seperti dilansir dari The Guardian, langkah Iran tersebut berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap upaya diplomatik Amerika Serikat yang dinilai belum berhasil menekan Israel untuk menghentikan pertempuran di Lebanon.
Wakil Presiden AS JD Vance memimpin delegasi Washington dalam pertemuan tersebut. Ia disebut turut memperluas agenda pembahasan yang awalnya berfokus pada isu nuklir dan pembukaan Selat Hormuz, termasuk pembahasan gencatan senjata di Lebanon.
Vance diketahui tiba di kawasan Bürgenstock, Swiss, pada Minggu pagi dan telah melakukan pertemuan langsung dengan pihak Iran untuk kedua kalinya sejak konflik berkepanjangan ini berlangsung. Sebelumnya, ia juga disebut telah melakukan pembicaraan awal di Islamabad.
“Saya pikir kita mudah-mudahan akan membuat kemajuan dalam masalah nuklir, membuat kemajuan dalam masalah gencatan senjata Lebanon. Itu adalah dua hal besar yang menurut saya harus kita fokuskan,” kata Vance.
Delegasi Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Kehadiran pejabat ekonomi seperti wakil menteri perminyakan serta gubernur bank sentral Iran menunjukkan bahwa Teheran juga menitikberatkan pembahasan pada pencabutan sanksi ekonomi, terutama terkait ekspor minyak dan akses aset di luar negeri.
Salah satu draf awal kesepakatan yang beredar menyebutkan bahwa gencatan senjata mencakup seluruh wilayah konflik, termasuk Lebanon, di mana pertempuran antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran terus meningkat.
Kementerian Luar Negeri Swiss menyatakan bahwa delegasi dari AS, Iran, serta mediator dari Pakistan dan Qatar turut hadir dalam rangkaian pertemuan di lokasi tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menjelaskan bahwa pertemuan awal dilakukan dengan para mediator sebelum dilanjutkan ke forum empat pihak bersama AS.
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