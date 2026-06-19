Bernard Arnault dan Kontroversi Dominasi Media Bisnis Prancis di Tengah Gelombang Konsolidasi Global

Bernard Arnault dan Donald Trump menghadiri pembukaan pabrik Louis Vuitton di Texas, Amerika Serikat (The Guardian)
JawaPos.com - Dominasi para konglomerat teknologi dan finansial di panggung global kini semakin merambah sektor yang lebih sensitif, yakni media. Di Prancis, sorotan tertuju pada Bernard Arnault, taipan mode dan pemilik LVMH, yang dituding memperkuat cengkeraman atas media bisnis melalui akuisisi terbaru yang memicu perdebatan serius mengenai pluralisme pers.
Arnault, yang dikenal sebagai "wolf in cashmere", merupakan pemimpin LVMH, konglomerat barang mewah terbesar di dunia dengan merek seperti Louis Vuitton, Dior, dan Tiffany. Kekayaannya menempatkannya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Eropa, sekaligus sosok yang kini berada di pusat perdebatan mengenai batas kekuatan ekonomi dalam ruang informasi publik.
Dilansir dari The Guardian, Jumat (19/6/2026), kekhawatiran meningkat setelah LVMH kembali memperluas portofolio medianya dengan mengakuisisi majalah bisnis mingguan Challenges. Langkah ini memperkuat kepemilikan kelompok tersebut atas berbagai media ekonomi, termasuk harian Les Echos dan layanan informasi bisnis L'Agefi.
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Organisasi Reporters Without Borders (RSF) menilai situasi ini sangat mengkhawatirkan. Mereka menyebut Arnault memiliki "stranglehold" terhadap media bisnis utama di Prancis, yakni kondisi ketika satu pihak memiliki cengkeraman sangat kuat hingga nyaris mengendalikan ruang dan arah pemberitaan. RSF menilai konsentrasi kepemilikan seperti ini berpotensi mengancam independensi jurnalisme ekonomi di negara tersebut.
Di sisi lain, laporan yang sama menyebut bahwa RSF bersama serikat jurnalis telah mengajukan dua pengaduan terkait akuisisi Challenges. Dewan Negara Prancis kini menilai apakah regulator gagal mengawasi konsentrasi kepemilikan media oleh LVMH, sementara otoritas persaingan usaha juga mengkaji dugaan penyalahgunaan posisi dominan dalam transaksi tersebut.
"Ini merupakan contoh nyata celah dalam hukum Prancis yang gagal mengendalikan kepemilikan media," ujar Laure Chauvel dari RSF. Dia menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan kelemahan regulasi yang tidak mampu mengikuti cepatnya konsolidasi media oleh kelompok bisnis besar.
LVMH sendiri tidak memberikan komentar saat dimintai tanggapan oleh The Guardian. Namun sebelumnya, Arnault pernah menyampaikan di hadapan komite senat pada 2022 bahwa dia membeli media "untuk kepentingan umum", dengan alasan menjaga keberlangsungan media-media penting agar tidak tutup di tengah tekanan ekonomi.
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Kritik terhadap Arnault tidak berdiri sendiri. Prancis saat ini menghadapi tren serupa di mana segelintir miliarder menguasai media arus utama, termasuk Vincent Bolloré, Rodolphe Saadé, hingga Daniel Křetínský. Fenomena ini mencerminkan pergeseran global di mana kekuatan ekonomi semakin menentukan arah narasi publik, sebagaimana terlihat pada figur seperti Larry Ellison dan Jeff Bezos di luar Prancis.
Di tengah tahun politik menjelang pemilihan presiden Prancis, kekhawatiran meningkat bahwa konsentrasi media dapat memengaruhi iklim demokrasi. Arnault sendiri diketahui memiliki hubungan dekat dengan Donald Trump dan sejumlah elite bisnis global, hal ini memperkuat persepsi bahwa batas antara kekuatan ekonomi dan politik kian kabur.
Dengan portofolio media yang terus meluas dan regulasi yang dianggap tertinggal, kasus Arnault menjadi simbol dari pertarungan besar: antara kebebasan pers dan dominasi kapital dalam ekosistem informasi modern. Tanpa reformasi yang jelas, Prancis berisiko memasuki era di mana berita ekonomi tidak lagi sepenuhnya independen dari kepentingan pemiliknya.
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