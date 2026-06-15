Sepakat Berdamai, AS Janji akan Cairkan Aset Iran Senilai Rp427 triliun

Ilustrasi bendera AS dan Iran. (kuwaittimes)
JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) berjanji mencairkan aset luar negeri milik Iran senilai 24 miliar dolar AS (sekitar Rp427 triliun). Dari jumlah total aset tersebut, separuhnya harus dikembalikan kepada Iran sebelum penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara. Demikian laporan kantor berita Iran, Mehr, mengutip rancangan memorandum tersebut.
"Sebesar 24 miliar dolar AS aset Iran harus dicairkan selama periode 60 hari negosiasi final. Setengah dari jumlah itu harus diberikan kepada Iran sebelum dimulainya negosiasi," tulis Mehr mengutip isi rancangan kesepakatan damai tersebut, dilansir dari Antara, Senin (15/6).
Laporan itu menyebutkan bahwa periode negosiasi final selama 60 hari akan dimulai setelah penandatanganan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat yang dijadwalkan pada Jumat, 19 Juni.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi memastikan bahwa penyusunan memorandum kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat telah selesai dan penandatanganan dokumen tersebut akan dilaksanakan di Swiss pada Jumat, 19 Juni.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa