Sepakat Berdamai, AS Janji akan Cairkan Aset Iran Senilai Rp427 triliun

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) berjanji mencairkan aset luar negeri milik Iran senilai 24 miliar dolar AS (sekitar Rp427 triliun). Dari jumlah total aset tersebut, separuhnya harus dikembalikan kepada Iran sebelum penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara. Demikian laporan kantor berita Iran, Mehr, mengutip rancangan memorandum tersebut.

"Sebesar 24 miliar dolar AS aset Iran harus dicairkan selama periode 60 hari negosiasi final. Setengah dari jumlah itu harus diberikan kepada Iran sebelum dimulainya negosiasi," tulis Mehr mengutip isi rancangan kesepakatan damai tersebut, dilansir dari Antara, Senin (15/6).

Laporan itu menyebutkan bahwa periode negosiasi final selama 60 hari akan dimulai setelah penandatanganan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat yang dijadwalkan pada Jumat, 19 Juni.