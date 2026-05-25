Tak Gubris Klaim Sepihak AS, Iran Fokus Upayakan Cara Terbaik Lindungi Kepentingan Nasionalnya

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)
JawaPos.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan, Iran fokus mengupayakan cara terbaik untuk melindungi kepentingan nasionalnya dalam perundingan dengan Amerika Serikat (AS), daripada menanggapi setiap komentar pejabat AS.
“Kami memiliki hal-hal yang jauh lebih penting untuk ditangani, dan jika kami menghabiskan waktu untuk menanggapi unggahan, foto, dan pernyataan media pihak lain, kami tidak akan dapat fokus pada prioritas tersebut,” kata Baqaei dalam konferensi pers, dilansir dari Antara, Senin (25/5).
“Kami berkonsentrasi merumuskan dan mengembangkan pendekatan terbaik guna melindungi kepentingan nasional Iran,” ucapnya,
Pernyataan tersebut disampaikan Baqaei saat menjawab pertanyaan IRNA mengenai alasan pejabat Iran tidak menanggapi berbagai unggahan dan komentar pejabat AS terkait Iran di media sosial.
“Jika diperlukan, kami akan merespons. Kami memiliki gaya dan pendekatan sendiri, dan tidak akan meniru metode musuh. Sebagai bangsa yang beradab, mampu, dan kuat, kami akan merespons musuh kapan pun diperlukan, dan kami telah melakukannya,” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan soal jaminan perdamaian jangka panjang Iran-AS di tengah ancaman militer Presiden Donald Trump, Baqaei menyebut kekuatan, pengalaman, dan ketegasan Iran dalam menghadapi agresor menjadi jaminan utama bagi stabilitas dan keberlanjutan perdamaian.
“Para negosiator dan aparat diplomatik merupakan bagian dari struktur negara dan memiliki tanggung jawab yang jelas di arena diplomatik. Saat ini, fokus perundingan adalah mengakhiri perang, dan pada tahap ini kami belum membahas rincian isu nuklir,” ucapnya.
Ia juga mengatakan perkembangan dalam beberapa hari terakhir yang menunjukkan kemajuan dalam perundingan Teheran-Washington merupakan hasil upaya mediasi selama berminggu-minggu oleh Pakistan dan beberapa negara lainnya.
“Dapat dikatakan bahwa kami telah mencapai pemahaman dalam banyak isu. Namun apakah itu berarti kesepakatan akan segera tercapai adalah sesuatu yang tidak dapat diklaim oleh siapa pun pada tahap ini,” kata Baqaei.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik