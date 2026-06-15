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Antara
Senin, 15 Juni 2026 | 20.25 WIB

Iran-AS Berdamai, Siap Teken MoU pada 19 Juni

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI) - Image

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Pemerintah Iran memastikan kesepakatan damai telah tercapai dengan Amerika Serikat. Sebagai bentuk komitmen, penandatanganan kesepakatan tersebut akan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang.

"Naskah nota kesepahaman telah difinalkan, dan penandatanganan resmi dokumen tersebut akan berlangsung di Swiss pada Jumat," kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi dalam siaran langsung televisi Iran, dilansir dari Antara, Senin (15/6).

Amerika Serikat juga akan mencabut blokade lautnya terhadap Iran mulai Senin (15/6).

Ia memastikan bahwa kesepakatan damai AS-Iran mencakup diakhirinya operasi militer di semua front, termasuk Lebanon, juga mulai malam Senin.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak berarti Iran menaruh kepercayaan kepada pihak Amerika Serikat.

"Nota kesepahaman ini tidak menandakan adanya kepercayaan kepada pihak lawan. Nota kesepahaman ini disusun tanpa landasan kepercayaan. Kami akan memantau tindakan Amerika Serikat serta pemenuhan kewajibannya," ujarnya.

Gharibabadi menambahkan bahwa setelah penandatanganan nota kesepahaman pada 19 Juni, Iran dan Amerika Serikat akan membahas sejumlah isu penting, termasuk pencabutan sanksi, persoalan nuklir, serta upaya pemulihan ekonomi.

Editor: Kuswandi
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