Iran Tak Terima Persyaratan AS, Wapres AS Angkat Kaki dari Pakistan Tanpa Hasil

Petugas polisi berjalan melewati papan iklan mengenai negosiasi Amerika Serikat dan Iran, di luar pusat fasilitasi media di Islamabad, Pakistan, Sabtu (11/4). (Anjum Naveed/AP)
JawaPos.com - Perundingan perang antara Amerika Serikat dengan Iran di Pakistan tak membuahkan hasil. Wakil Presiden AS JD Vance angkat kaki tanpa hasilm, meski sudah hampir seharian berunding dengan perwakilan Iran.
Ia menyampaikan bahwa perundingan itu tak mencapai kesepakatan lantaran Iran tak menerima persyaratan gencatan senjata yang diajukan AS.
“Kabar buruknya adalah kami belum mencapai kesepakatan, dan saya pikir itu kabar buruk bagi Iran jauh lebih besar daripada kabar buruk bagi Amerika Serikat," klaim Vance kepada wartawan seperti dikutip dari Al-Jazeera, Minggu (12/4).
Oleh karena itu, Vance mengatakan bahwa pihaknya angkat kaki dari Pakistan dengan tangan hampa, karena Iran tak memberikan persetujuan atas hal-hal yang diinginkan AS.
"Jadi, kami kembali ke Amerika Serikat tanpa mencapai kesepakatan. Kami telah menjelaskan dengan sangat jelas apa garis merah kami, hal-hal apa yang bersedia kami akomodasi, dan hal-hal apa yang tidak bersedia kami akomodasi. Dan kami telah menjelaskannya sejelas mungkin, dan mereka telah memilih untuk tidak menerima persyaratan kami," tegasnya.
Terlepas dari perundingan yang tak menemui titik tengah itu, Vance mengapresiasi peran Pakistan yang berupaya menjadi penengah atas perang AS-Iran ini.
"Terlepas dari kekurangan negosiasi, itu bukan karena pihak Pakistan yang melakukan pekerjaan luar biasa dan benar-benar mencoba membantu kami dan Iran menjembatani kesenjangan dan mencapai kesepakatan. Kami telah melakukannya selama 21 jam, dan kami telah melakukan sejumlah diskusi substantif dengan Iran. Itu kabar baiknya,” kata Vance.
