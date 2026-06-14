IAEA Minta Dilibatkan untuk Awasi Pelaksanaan Kesepakatan Nuklir AS-Iran

Ilustrasi fasilitas pengembangan nuklir Iran. (AP).
JawaPos.com - Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyerukan agar lembaganya dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan kesepakatan nuklir potensial antara Amerika Serikat dan Iran. Ihwal adanya hal ini dikatakan Dirjen IAEA, Rafael Grossi.
“Hal terpenting dari peran badan ini adalah verifikasi, dan fakta bahwa kami akan menjadi bagian dari penyelesaian tersebut merupakan formalitas yang sangat penting dan harus ada,” kata Grossi di sela-sela seminar yang diselenggarakan IAEA, sebagaimana dikutip kantor berita Korea Selatan, Yonhap.
Dilansir dari Antara, Minggu (14/6), Ssebelumnya, kantor berita Iran, Mehr, mempublikasikan sejumlah ketentuan dalam rancangan memorandum dengan Amerika Serikat mengenai penghentian konflik antara kedua negara.
Salah satu poin dalam rancangan tersebut menetapkan bahwa kedua pihak harus menggelar perundingan dalam waktu 60 hari guna mencapai kesepakatan final terkait isu nuklir.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebelumnya menegaskan bahwa Teheran bersikeras agar persoalan uranium yang diperkaya pada tingkat tinggi diselesaikan di wilayah Iran.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memindahkan uranium yang telah diperkaya dari Iran ketika situasi telah kondusif dan waktu yang tepat telah tiba.
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026