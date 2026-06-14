IAEA Minta Dilibatkan untuk Awasi Pelaksanaan Kesepakatan Nuklir AS-Iran

JawaPos.com - Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyerukan agar lembaganya dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan kesepakatan nuklir potensial antara Amerika Serikat dan Iran. Ihwal adanya hal ini dikatakan Dirjen IAEA, Rafael Grossi.

“Hal terpenting dari peran badan ini adalah verifikasi, dan fakta bahwa kami akan menjadi bagian dari penyelesaian tersebut merupakan formalitas yang sangat penting dan harus ada,” kata Grossi di sela-sela seminar yang diselenggarakan IAEA, sebagaimana dikutip kantor berita Korea Selatan, Yonhap.

Dilansir dari Antara, Minggu (14/6), Ssebelumnya, kantor berita Iran, Mehr, mempublikasikan sejumlah ketentuan dalam rancangan memorandum dengan Amerika Serikat mengenai penghentian konflik antara kedua negara.

Salah satu poin dalam rancangan tersebut menetapkan bahwa kedua pihak harus menggelar perundingan dalam waktu 60 hari guna mencapai kesepakatan final terkait isu nuklir.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebelumnya menegaskan bahwa Teheran bersikeras agar persoalan uranium yang diperkaya pada tingkat tinggi diselesaikan di wilayah Iran.

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