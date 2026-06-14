Trump Klaim Kesepakatan damai AS-Iran Dijadwalkan Ditandatangani Hari Ini

Presiden AS Donald Trump. (The Guardian)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim, kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran akan ditandatangani dalam waktu dekat.
"Kesepakatan tersebut dijadwalkan untuk ditandatangani besok," kata Trump melalui Truth Social, Sabtu (13/6).
Adapun terkait Selat Hormuz, jalur laut tersebut akan segera dibuka begitu kesepakatan damai diteken, ujarnya.
“Faktanya, mereka (Iran) tidak lagi menginginkan senjata nuklir, dan mereka juga tidak akan memilikinya, baik melalui pembelian, pengembangan, maupun cara perolehan lainnya,” ujar Trump dilansir dari Antara, Minggu (14/6).
Ia menambahkan bahwa hubungan antara kedua negara kini “jauh berbeda dan lebih baik” dibandingkan pada masa pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya.
Trump juga mengatakan bahwa Amerika Serikat “akan masuk dan mengambil debu nuklir” pada waktu yang dianggap tepat dan ketika situasi telah benar-benar tenang.
Menurut Trump, kesepakatan tersebut juga tidak mencakup transfer dana Amerika Serikat kepada Iran.
“Berbeda dengan pembayaran ratusan miliar dolar yang diberikan kepada mereka pada masa (mantan Presiden AS Barack) Obama, termasuk 1,7 miliar dolar dalam bentuk uang tunai, tidak akan ada uang yang berpindah tangan,” kata Trump.
Sebelumnya pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Pakistan juga menyatakan bahwa upacara penandatanganan kesepakatan dijadwalkan berlangsung pada Minggu.
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