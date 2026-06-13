Konflik Timur Tengah Berpotensi Menyeret Pertumbuhan Global ke Level Terendah sejak Pandemi COVID-19

Perang di Timur Tengah memberikan tekanan pada ekonomi global karena dampaknya terhadap pasokan energi (Al-Jazeera)
JawaPos.com - World Bank memperingatkan bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi menyeret ekonomi global ke titik terendah sejak berakhirnya pandemi COVID-19.
Dilansir dari laman al-Jazeera pada Sabtu (13/6), dalam laporan Prospek Ekonomi Global terbaru, lembaga tersebut memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 dari 2,9 persen menjadi 2,5 persen.
Penurunan itu dipicu oleh meningkatnya harga energi, inflasi yang lebih tinggi, serta biaya pinjaman yang terus meningkat.
Bank Dunia menilai ketegangan di Timur Tengah telah menciptakan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi internasional. Risiko ini semakin meningkat karena gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran masih menghadapi berbagai tantangan.
Baca Juga:Gencatan Senjata Timur Tengah Tetap Bertahan di Tengah Iran dan Israel Siaga Hadapi Eskalasi Baru
Apabila konflik kembali meluas, dampaknya diperkirakan akan dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia.
Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan terganggunya jalur distribusi energi global melalui Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan salah satu rute utama pengiriman minyak dan gas dunia yang sangat penting bagi rantai pasokan internasional.
Gangguan berkepanjangan di wilayah tersebut diperkirakan dapat memperparah krisis energi dan meningkatkan tekanan terhadap berbagai sektor ekonomi.
Bank Dunia memperkirakan harga minyak mentah Brent akan mencapai rata-rata USD 94 per barel atau sekitar Rp1,53 juta per barel. Angka ini sekitar 36 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga tahun sebelumnya.
Selain minyak, harga pupuk juga diprediksi mengalami kenaikan yang berpotensi mendorong peningkatan harga pangan di berbagai negara.
Laporan itu juga memperkirakan inflasi global dapat meningkat menjadi 4 persen pada tahun ini, lebih tinggi dibandingkan 3,3 persen pada tahun sebelumnya. Dalam skenario yang lebih buruk, pertumbuhan ekonomi dunia bahkan dapat merosot hingga 1,3 persen apabila gangguan pasokan energi semakin parah.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa