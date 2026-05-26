Rupiah Tertekan ke Rp17.787 per Dolar AS, Sentimen Timur Tengah Bikin Pasar Cemas

Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – Nilai tukar rupiah kembali tertekan pada perdagangan pasar spot, Selasa (26/5). Pelemahan mata uang Garuda terjadi di tengah pergerakan beragam mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Mengacu pada data , pada pukul 09.17 WIB rupiah tercatat melemah 24 poin atau 0,14 persen ke level Rp17.768 per dolar AS. Angka tersebut makin merosot pada pukul 11.25 WIB yang tercatat melemah sebesar 43 persen atau 0,24 poin di level Rp 17.787 per dolar AS.
Tak hanya mata uang Indonesia, pergerakan mata uang di kawasan Asia pun cenderung bervariasi. Yen Jepang terpantau turun 0,03 persen terhadap dolar AS.
Di sisi lain, dolar Hong Kong juga melemah 0,02 persen, sementara dolar Singapura terkoreksi tipis 0,01 persen. Sementara, sejumlah mata uang Asia berhasil menguat. Dolar Taiwan naik 0,07 persen dan won Korea Selatan menguat 0,22 persen.
Baca Juga:SAR Mataram mengevakuasi seorang pendaki asal Malaysia dari puncak Gunung Rinjani, Korban Alami Luka Serius
Rupee India bahkan mencatat penguatan paling besar di kawasan dengan kenaikan 0,49 persen terhadap dolar AS. Adapun peso Filipina turun 0,14 persen.
Yuan China ikut melemah 0,04 persen, disusul ringgit Malaysia yang turun 0,28 persen serta baht Thailand yang terkoreksi 0,31 persen.
Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah kali ini cukup mengkhawatirkan. Terlebih, pasar domestik akan menghadapi libur nasional yang dinilai dapat memperbesar tekanan eksternal terhadap rupiah.
“Hari ini rupiah terus mengalami pelemahan. Kita melihat bahwa pelemahan mata uang rupiah di hari ini cukup signifikan. Pelemahannya begitu mengkhawatirkan, apalagi besok libur nasional yang kemungkinan besar tekanan eksternal ini akan cukup tinggi,” jelas Ibrahim.
Menurut Ibrahim, kondisi tersebut membuat ruang gerak intervensi Bank Indonesia menjadi lebih terbatas, khususnya di pasar domestik. Dia menjelaskan, sentimen utama yang menekan rupiah masih berasal dari faktor eksternal, terutama ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK