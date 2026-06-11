Dentuman dan Serangan Udara Sasar Kawasan Kargan, Iran Selatan, Imbas Serangan Terbaru AS

JawaPos.com - Wilayah Iran selatan menjadi sasaran rangkaian serangan terbaru Amerika Serikat. Hal ini setelah dentuman dan serangan udara dilaporkan terjadi di sana pada Kamis (11/6) dini hari.

Dilansir dari Antara, Menurut televisi nasional Iran, lima "proyektil musuh" menghantam sebuah lokasi di kawasan Kargan di Kota Minab, Iran selatan.

Ledakan juga terdengar di Bandar Abbas, sementara media Iran melaporkan dentuman dan sistem pertahanan udara aktif di wilayah Jask, Qeshm, dan Sirik di Provinsi Hormozgan.

Perkembangan tersebut terjadi menyusul pernyataan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) bahwa pasukan AS telah melancarkan serangkaian serangan "membela diri" tambahan terhadap sejumlah sasaran di Iran.

Baca Juga:Pasukan AS Kembali Serang Iran atas Instruksi Donald Trump