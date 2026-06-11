Dentuman dan Serangan Udara Sasar Kawasan Kargan, Iran Selatan, Imbas Serangan Terbaru AS

Wilayah Iran selatan menjadi sasaran rangkaian serangan terbaru Amerika Serikat, dengan dentuman dan serangan udara dilaporkan terjadi di sana pada Kamis (11/6) dini hari.(Antara via Anadolu).
JawaPos.com - Wilayah Iran selatan menjadi sasaran rangkaian serangan terbaru Amerika Serikat. Hal ini setelah dentuman dan serangan udara dilaporkan terjadi di sana pada Kamis (11/6) dini hari.
Dilansir dari Antara, Menurut televisi nasional Iran, lima "proyektil musuh" menghantam sebuah lokasi di kawasan Kargan di Kota Minab, Iran selatan.
Ledakan juga terdengar di Bandar Abbas, sementara media Iran melaporkan dentuman dan sistem pertahanan udara aktif di wilayah Jask, Qeshm, dan Sirik di Provinsi Hormozgan.
Perkembangan tersebut terjadi menyusul pernyataan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) bahwa pasukan AS telah melancarkan serangkaian serangan "membela diri" tambahan terhadap sejumlah sasaran di Iran.
CENTCOM mengatakan, serangan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi langsung dari Presiden Donald Trump untuk merespons apa yang mereka sebut "agresi yang terus berlanjut" dari Iran.
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