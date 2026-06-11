Pasukan AS Kembali Serang Iran atas Instruksi Donald Trump

JawaPos.com - Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan telah melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran pada Rabu (10/6). Hal ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Donald Trump.

"Pasukan Komando Pusat AS melancarkan serangan membela diri tambahan pada hari ini pukul 17:15 waktu AS timur (04:15 WIB) terhadap sejumlah sasaran di Iran atas instruksi Panglima Tertinggi," kata CENTCOM melalui media sosial X, dilansir dari Antara, Kamis (11/6).

"Serangan tersebut adalah untuk merespons agresi Iran yang tak beralasan dan terus berlanjut," menurut militer AS itu.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan, rencana serangan militer AS terhadap Iran akan difokuskan pada "fasilitas kunci" di Iran, sembari memperingatkan bahwa operasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat tersebut akan "kuat dan jelas".

"Komando Pusat AS akan sibuk malam ini karena Presiden Trump berkata kita akan menghantam Iran dengan keras, dan kita akan melakukannya," ucap Hegseth kepada wartawan di Pangkalan Udara MacDill di Tampa, Florida.

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Keputusan Trump untuk melakukan eskalasi serangan terhadap Iran dilakukan menyusul penembakan sebuah helikopter Apache AS oleh Iran awal pekan ini.