AS Keluarkan Peringatan Global untuk Warganya usai Serangan ke Iran, Pertanda Apa?

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan keamanan global bagi seluruh warga negaranya di tengah meningkatnya ketegangan akibat perang dengan Iran.
Departemen Luar Negeri AS meminta warga Amerika di berbagai negara agar meningkatkan kewaspadaan karena situasi keamanan dinilai berpotensi memburuk secara tiba-tiba.
Dalam peringatan yang dirilis pada Senin waktu setempat, pemerintah AS menyebut eskalasi konflik di Timur Tengah dapat memicu ancaman terhadap kepentingan Amerika, termasuk fasilitas diplomatik dan lokasi yang berkaitan dengan warga AS di berbagai belahan dunia.
"Karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, lingkungan keamanan tetap kompleks dengan potensi eskalasi yang tidak terduga," demikian bunyi peringatan Departemen Luar Negeri AS.
Pemerintah AS juga mengimbau warganya yang berada di luar kawasan Timur Tengah untuk mempertimbangkan kembali perjalanan menuju maupun melintasi wilayah tersebut.
Selain itu, Departemen Luar Negeri memperingatkan adanya peningkatan risiko serangan yang dapat menyasar fasilitas diplomatik Amerika Serikat maupun lokasi yang berkaitan dengan kepentingan AS dan warga negaranya di berbagai negara.
"Orang Amerika di luar Timur Tengah harus mempertimbangkan kembali perjalanan ke dan melalui wilayah tersebut," tulis peringatan tersebut, seraya mengingatkan adanya kemungkinan serangan terhadap fasilitas diplomatik AS "atau lokasi yang terkait dengan Amerika Serikat dan warga Amerika di seluruh dunia."
Peringatan global ini dikeluarkan tidak lama setelah militer Amerika Serikat mengumumkan telah menyelesaikan gelombang terbaru serangan terhadap Iran.
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