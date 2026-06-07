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Antara
Senin, 8 Juni 2026 | 00.59 WIB

Sejumlah Warga Terluka dalam Aksi Penembakan di Toledo, AS

Ilustrasi penembakan. (Pixabay/Antara)

JawaPos.com - Aksi penembakan yang terjadi di dekat lokasi sebuah festival di Kota Toledo, Amerika Serikat, Sabtu, melukai beberapa orang, dan mendorong respons serius polisi dan pencarian tersangka, kata otoritas setempat. 

Departemen Kepolisian Toledo di Negara Bagian Ohio melalui media sosial X menyebutkan bahwa petugas tiba sekitar pukul 17.37 waktu setempat (04.37 WIB) dan menemukan beberapa orang terluka. Para korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat.

Polisi segera melakukan pencarian terhadap tersangka penembakan tersebut.

Penyelidik juga melakukan pencarian di lokasi kejadian kedua. Pihak berwenang mendesak warga dan pengunjung untuk menghindari daerah tersebut.

Ditambahkan bahwa polisi setempat mengerahkan personel dalam jumlah besar di tengah upaya pencarian terhadap tersangka yang terus dilakukan.

Pejabat setempat berjanji menyampaikan informasi lebih lanjut seiring dengan perkembangan penyelidikan atas kasus penembakan ini. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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