Yaman Kembali Memanas, Bandara Sanaa Dibom Pemerintah, Houthi Balas Serang Arab Saudi dengan Rudal

JawaPos.com - Konflik di Yaman kembali berada di ambang eskalasi setelah pemerintah yang diakui secara internasional menyerang landasan pacu Bandara Internasional Sanaa, untuk menggagalkan pendaratan pesawat Iran.

Tak lama berselang, kelompok Houthi melancarkan rudal balistik dan drone ke wilayah Arab Saudi sebagai aksi balasan, memicu kekhawatiran pecahnya kembali perang berskala besar.

Insiden yang terjadi pada Senin (13/7) waktu setempat ini menjadi peningkatan ketegangan paling serius dalam beberapa waktu terakhir. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun memperingatkan semua pihak agar segera menahan diri demi mencegah siklus baru kekerasan di negara yang telah dilanda perang selama lebih dari satu dekade.

Pemerintah Yaman menyatakan serangan terhadap Bandara Sanaa dilakukan untuk mencegah pesawat Iran yang membawa delegasi Houthi mendarat. Menurut pemerintah, pesawat tersebut dianggap melanggar wilayah udara Yaman.

"Milisi teroris Houthi yang didukung rezim Iran mencegah pesawat nasional Yaman mendarat di Bandara Sanaa dan memaksa pesawat Iran melanggar wilayah udara Yaman. Karena itu, landasan pacu bandara menjadi sasaran," demikian pernyataan resmi pemerintah Yaman.

Sebelum serangan dilakukan, Kementerian Pertahanan Yaman telah mengimbau warga sipil, pekerja, misi diplomatik, serta organisasi kemanusiaan untuk segera meninggalkan kawasan bandara hingga situasi dinyatakan aman.

Pesawat Iran Akhirnya Mendarat di Hodeidah Meski gagal mendarat di Sanaa, kelompok Houthi kemudian mengumumkan bahwa pesawat dari Teheran berhasil tiba di Kota Hodeidah, wilayah yang juga berada di bawah kendali mereka.

Media Houthi, Al-Masirah, mengutip Menteri Transportasi versi Houthi yang mengatakan pesawat tersebut membawa pasien yang membutuhkan perawatan medis, warga Yaman yang terlantar, serta delegasi resmi dari Teheran.