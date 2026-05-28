Mahasiswa Korea Tewas Disiksa di Kamboja, 6 Warga Tiongkok Divonis Seumur Hidup

Warga memegang bendera Kamboja. (An Thet/Unsplash)
JawaPos.com – Pengadilan Kamboja menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada enam warga negara Tiongkok dalam kasus pembunuhan mahasiswa Korea Selatan yang terkait operasi penipuan online lintas negara.
Seperti dilansir Kyodo, Kamis (28/5), keenam terdakwa berusia antara 30 hingga 54 tahun. Mereka dinyatakan bersalah atas pembunuhan disertai penyiksaan dan penipuan berat.
Korban bernama Park Min-ho, mahasiswa asal Korea Selatan berusia 22 tahun. Jenazahnya ditemukan di Provinsi Kampot pada Agustus 2025 dengan tanda-tanda penyiksaan.
Menurut penyelidikan, Park diduga dipancing datang ke Kamboja lalu dipaksa bekerja di pusat scam online sebelum akhirnya dibunuh. Kasus itu memicu kemarahan besar di Korea Selatan.
Tekanan diplomatik terhadap pemerintah Kamboja pun meningkat. Seoul mendesak Perdana Menteri Hun Manet memberantas operasi scam online yang selama ini tumbuh besar di negara tersebut.
Sidang kasus ini dimulai pada 6 Mei lalu. Informasi itu disampaikan lewat pernyataan resmi pengadilan yang dibagikan Menteri Informasi Kamboja Neth Pheaktra.
Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi pusat berkembangnya kejahatan siber. Kamboja dan Myanmar disebut sebagai wilayah utama karena lemahnya penegakan hukum.
Kasino di sejumlah kawasan diduga menjadi markas operasi kriminal. Banyak warga asing direkrut lewat tawaran kerja palsu lalu dipaksa menjalankan scam asmara hingga investasi kripto dalam kondisi mirip perbudakan modern.
PBB dan sejumlah analis internasional menyebut operasi tersebut menghasilkan keuntungan miliaran dolar dari korban di berbagai negara. Tekanan global terhadap Kamboja pun makin besar.
Awal tahun ini, Kamboja mengeklaim mempercepat penindakan terhadap pusat scam online. Pada Januari, negara itu mengekstradisi Chen Zhi ke Tiongkok.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat