Dhimas Ginanjar
Kamis, 28 Mei 2026 | 21.08 WIB

Mahasiswa Korea Tewas Disiksa di Kamboja, 6 Warga Tiongkok Divonis Seumur Hidup

Warga memegang bendera Kamboja. (An Thet/Unsplash)

 
JawaPos.com – Pengadilan Kamboja menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada enam warga negara Tiongkok dalam kasus pembunuhan mahasiswa Korea Selatan yang terkait operasi penipuan online lintas negara.

Seperti dilansir Kyodo, Kamis (28/5), keenam terdakwa berusia antara 30 hingga 54 tahun. Mereka dinyatakan bersalah atas pembunuhan disertai penyiksaan dan penipuan berat.

Korban bernama Park Min-ho, mahasiswa asal Korea Selatan berusia 22 tahun. Jenazahnya ditemukan di Provinsi Kampot pada Agustus 2025 dengan tanda-tanda penyiksaan.

Menurut penyelidikan, Park diduga dipancing datang ke Kamboja lalu dipaksa bekerja di pusat scam online sebelum akhirnya dibunuh. Kasus itu memicu kemarahan besar di Korea Selatan.

Tekanan diplomatik terhadap pemerintah Kamboja pun meningkat. Seoul mendesak Perdana Menteri Hun Manet memberantas operasi scam online yang selama ini tumbuh besar di negara tersebut.

Sidang kasus ini dimulai pada 6 Mei lalu. Informasi itu disampaikan lewat pernyataan resmi pengadilan yang dibagikan Menteri Informasi Kamboja Neth Pheaktra.

Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi pusat berkembangnya kejahatan siber. Kamboja dan Myanmar disebut sebagai wilayah utama karena lemahnya penegakan hukum.

Kasino di sejumlah kawasan diduga menjadi markas operasi kriminal. Banyak warga asing direkrut lewat tawaran kerja palsu lalu dipaksa menjalankan scam asmara hingga investasi kripto dalam kondisi mirip perbudakan modern.

PBB dan sejumlah analis internasional menyebut operasi tersebut menghasilkan keuntungan miliaran dolar dari korban di berbagai negara. Tekanan global terhadap Kamboja pun makin besar.

Awal tahun ini, Kamboja mengeklaim mempercepat penindakan terhadap pusat scam online. Pada Januari, negara itu mengekstradisi Chen Zhi ke Tiongkok.

