Ribuan Warga Berkumpul Berduka Atas Korban Serangan di Masjid San Diego

JawaPos.com – Lebih dari 2.000 orang berkumpul di San Diego untuk berduka atas tiga pria yang tewas dalam serangan di masjid terbesar kota tersebut.

Dilansir dari laman al-Jazeera pada Jum'at (22/5), Ribuan pelayat menghadiri upacara penghormatan sekaligus salat jenazah Islam bagi para korban di sebuah taman terbuka.

Suasana duka terasa mendalam ketika komunitas Muslim dan masyarakat setempat bersama-sama mengenang para korban yang dinilai sebagai pahlawan.

Tiga korban yang meninggal dunia diketahui berusaha menghentikan serangan bersenjata di Islamic Center of San Diego pada awal pekan ini.

Mereka terdiri dari seorang petugas keamanan serta dua pria lain yang disebut berupaya melindungi jamaah dan anak-anak di lingkungan masjid. Jenazah para korban dibaringkan di bawah kanopi putih saat ribuan pelayat mengikuti prosesi doa bersama.

Dalam upacara tersebut, para hadirin melaksanakan salat jenazah atau Janazah sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada korban.

Banyak peserta datang dari berbagai wilayah di Amerika Serikat untuk menunjukkan solidaritas terhadap keluarga korban dan komunitas Muslim San Diego.

Kehadiran aparat kepolisian berseragam juga menjadi simbol dukungan terhadap masyarakat yang terdampak tragedi tersebut.

Imam pusat Islam setempat menyampaikan bahwa komunitas mereka sedang mengalami luka mendalam akibat peristiwa itu.