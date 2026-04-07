3,5 Juta Pemudik Manfaatkan Layanan Masjid Ramah Pemudik

JawaPos.com - Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M sudah berlalu. Masyarakat ketika merayakan Lebaran banyak yang pulang kampung. Bagi yang pulang kampung dengan melakukan perjalanan darat tidak sedikit yang mampir dan memanfaatkan masjid untuk bersinggah dan beribadah.

Menyadari tingginya kebutuhan masjid selama arus mudik Lebaran 2026, Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan layanan Masjid Ramah Pemudik (MRP). Layanan Masjid Ramah Pemudik itu tersebar di 6.859 masjid di seluruh Indonesia. Semua masjid siaga selama periode H-9 hingga H+7 Lebaran. Jumlah itu belum termasuk pemudik yang memanfaatkan vihara, gereja, dan rumah ibadah berbagai agama yang juga ikut memberikan layanan ramah pemudik pada libur lebaran.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas Islam) Abu Rokhmad mengatakan, jumlah penerima manfaat program ini sangat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, jumlah pemudik yang singgah tercatat sebanyak 1.617.641 orang. Padahal, saat itu layanan disiapkan di 8.710 masjid.

“Tahun ini jumlah pemudik yang memanfaatkan Masjid Ramah Pemudik mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun lalu,” ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Selasa (7/4).

Dia menjelaskan lonjakan jumlah pengunjung tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis rumah ibadah.

Menurut dia, masjid kini tidak hanya dipahami sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pelayanan publik yang terbuka bagi siapa saja. Posisi masjid yang berada di jalur strategis seperti Pantura, Trans Jawa, dan Trans Sumatera menjadi faktor penting dalam mendukung kenyamanan pemudik. Keberadaan masjid yang mudah diakses membuatnya menjadi pilihan tempat singgah yang praktis dan aman.

“Masjid memiliki fasilitas dasar yang dibutuhkan pemudik, seperti tempat ibadah, air bersih, dan ruang istirahat. Ketika dikelola dengan baik, masjid bisa menjadi oase di tengah perjalanan panjang,” jelasnya.

Ia menambahkan, program Masjid Ramah Pemudik merupakan bagian dari implementasi program prioritas Kementerian Agama dalam pemberdayaan rumah ibadah. Melalui program ini, masjid didorong untuk menghadirkan layanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut dia, keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pengurus masjid, penyuluh agama, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga relawan dan masyarakat setempat yang terlibat aktif dalam pelayanan.