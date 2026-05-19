Mencekam! Relawan WNI Sempat Dikepung Drone Israel sebelum Ditangkap di Perairan Siprus

Rombongan kapal Global Sumud Flotilla di perairan Siprus, Mediterania Timur. (Dok/Thoudy Badai/Republika)
JawaPos.com - Misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 berujung penghadangan oleh militer zionis Israel (IDF) di perairan Siprus, Mediterania Timur. Armada ini mengalami intersep sebelum sampai tujuan misi kemanusiaan.
Sebelum hilang kontak dan ditangkap, para relawan melaporkan situasi mencekam saat armada mereka dikepung oleh drone milik Israel. .
Salah satu relawan di kapal tersebut adalah Andi Angga Prasadewa, aktivis kemanusiaan Rumah Zakat yang menumpangi Kapal Josef. Andi aktif dalam berbagai misi kemanusiaan sebelumnya.
CEO Rumah Zakat Irvan Nugraha, mengungkapkan, komunikasi terakhir dengan Angga sebelum sinyal komunikasi terputus akibat intersepsi militer Israel. Menurutnya, tanda pengintaian sudah dirasakan saat kapal mendekati perairan di antara Siprus dan Gaza.
Detik-Detik Menegangkan Dikepung Drone IsraelPosisi kapal relawan dipantau ketat melalui command center di beberapa titik, seperti Istanbul dan Kuala Lumpur. Armada juga dilengkapi CCTV untuk memonitor situasi secara real-time.
Eskalasi meningkat saat armada mendekati wilayah konflik. Laporan terakhir dari Angga menyebut sejumlah drone pengintai Israel mulai terbang rendah mengitari kapal mereka.
"Nah, memang pada saat sudah melalui mendekati dari perairan Siprus, di antara Siprus dan Gaza tuh sudah mulai tuh, ya misalnya ada drone dan segala macam, gitu ya, berkabar. Jadi seperti itu update kondisinya," ujar Irvan saat ditemui JawaPos.com di kantornya, Selasa (19/5).
Irvan menambahkan laporan kemunculan armada pengintai itu datang sesaat sebelum sistem darurat aktif. Hal ini menjadi tanda awal penghadangan oleh militer Israel. "Ya, sempat ngasih kabar gitu ya, udah mulai dikelilingi (drone), kayak gitu ya. Dan segala macam, begitu. Jadi kan memang di setiap kapal ada kita pasang, gitu ya, apa namanya, CCTV. Ya, jadi itu command center bisa mengetahui gitu ya, perkembangan kapal di mana posisinya, terus kondisinya bagaimana di kapal itu. Itu bisa terlihat dari CCTV yang dipasang, kan gitu," lanjutnya.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20