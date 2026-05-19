Mencekam! Relawan WNI Sempat Dikepung Drone Israel sebelum Ditangkap di Perairan Siprus

JawaPos.com - Misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 berujung penghadangan oleh militer zionis Israel (IDF) di perairan Siprus, Mediterania Timur. Armada ini mengalami intersep sebelum sampai tujuan misi kemanusiaan.

Sebelum hilang kontak dan ditangkap, para relawan melaporkan situasi mencekam saat armada mereka dikepung oleh drone milik Israel. .

Salah satu relawan di kapal tersebut adalah Andi Angga Prasadewa, aktivis kemanusiaan Rumah Zakat yang menumpangi Kapal Josef. Andi aktif dalam berbagai misi kemanusiaan sebelumnya.

CEO Rumah Zakat Irvan Nugraha, mengungkapkan, komunikasi terakhir dengan Angga sebelum sinyal komunikasi terputus akibat intersepsi militer Israel. Menurutnya, tanda pengintaian sudah dirasakan saat kapal mendekati perairan di antara Siprus dan Gaza.

Detik-Detik Menegangkan Dikepung Drone IsraelPosisi kapal relawan dipantau ketat melalui command center di beberapa titik, seperti Istanbul dan Kuala Lumpur. Armada juga dilengkapi CCTV untuk memonitor situasi secara real-time.

Eskalasi meningkat saat armada mendekati wilayah konflik. Laporan terakhir dari Angga menyebut sejumlah drone pengintai Israel mulai terbang rendah mengitari kapal mereka.

"Nah, memang pada saat sudah melalui mendekati dari perairan Siprus, di antara Siprus dan Gaza tuh sudah mulai tuh, ya misalnya ada drone dan segala macam, gitu ya, berkabar. Jadi seperti itu update kondisinya," ujar Irvan saat ditemui JawaPos.com di kantornya, Selasa (19/5).