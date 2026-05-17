Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Senin, 18 Mei 2026 | 01.44 WIB

Pasukan Zionis Israel Terus Gempur Jalur Gaza

Kerusakan parah di pesisir Gaza mencerminkan besarnya kebutuhan rekonstruksi yang menjadi fokus utama PBB. (United Nations in Palestine) - Image

Kerusakan parah di pesisir Gaza mencerminkan besarnya kebutuhan rekonstruksi yang menjadi fokus utama PBB. (United Nations in Palestine)

JawaPos.com - Pasukan pendudukan Israel terus melakukan serangan dan pelanggaran gencatan senjata pada sejumlah wilayah di Jalur Gaza dalam beberapa jam terakhir.

Mereka melancarkan penembakan artileri dan tembakan senjata berat yang menargetkan wilayah-wilayah di bagian timur dan selatan Jalur Gaza.

Sumber lokal melaporkan bahwa artileri Israel menghantam wilayah timur dan selatan Khan Younis, sementara kendaraan militer Israel yang ditempatkan di dekat perbatasan timur dan selatan kota melepaskan tembakan bertubi-tubi.

Wilayah timur kamp pengungsi Al-Bureij juga menjadi sasaran bombardir artileri Israel yang intens serta mengakibatkan warga ketakutan dan panik.

Sementara itu, di wilayah Gaza City, kapal-kapal angkatan laut Israel melepaskan tembakan ke arah garis pantai kota, meski tidak ada laporan langsung mengenai korban luka. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Butuh Kembalikan Jati Diri, PBNU Dianggap Butuh Pemimpin yang Bikin Teduh - Image
Nasional

Butuh Kembalikan Jati Diri, PBNU Dianggap Butuh Pemimpin yang Bikin Teduh

Jumat, 6 Februari 2026 | 01.04 WIB

Ketum PBNU Gus Yahya Mengaku Sudah Kebal Fitnah: Dari Aliansi Zionis hingga Makan Duit Rp 900 Miliar - Image
Nasional

Ketum PBNU Gus Yahya Mengaku Sudah Kebal Fitnah: Dari Aliansi Zionis hingga Makan Duit Rp 900 Miliar

Minggu, 23 November 2025 | 23.11 WIB

PBB Sebut Jalur Gaza Jadi Tempat Paling Mematikan di Dunia bagi Jurnalis - Image
Internasional

PBB Sebut Jalur Gaza Jadi Tempat Paling Mematikan di Dunia bagi Jurnalis

Senin, 4 Mei 2026 | 22.26 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore