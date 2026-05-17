Pasukan Zionis Israel Terus Gempur Jalur Gaza

JawaPos.com - Pasukan pendudukan Israel terus melakukan serangan dan pelanggaran gencatan senjata pada sejumlah wilayah di Jalur Gaza dalam beberapa jam terakhir.

Mereka melancarkan penembakan artileri dan tembakan senjata berat yang menargetkan wilayah-wilayah di bagian timur dan selatan Jalur Gaza.

Sumber lokal melaporkan bahwa artileri Israel menghantam wilayah timur dan selatan Khan Younis, sementara kendaraan militer Israel yang ditempatkan di dekat perbatasan timur dan selatan kota melepaskan tembakan bertubi-tubi.

Wilayah timur kamp pengungsi Al-Bureij juga menjadi sasaran bombardir artileri Israel yang intens serta mengakibatkan warga ketakutan dan panik.

