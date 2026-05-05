Nirempati! Menteri Israel Rayakan Ulang Tahun dengan Kue Bergambar Tali Hukuman Gantung Warga Palestina

Menteri Israel Itamar Ben-Gvir menghadapi reaksi balik setelah merayakan ulang tahun dengan kue bertema tali. (Video grab via Palestine Chronicle)
JawaPos.com - Perayaan ulang tahun Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menuai kecaman luas. Hal tersebut muncul setelah simbol-simbol kontroversial muncul dalam acara pribadinya itu akhir pekan lalu.
Politikus sayap kanan itu merayakan ulang tahunnya yang ke-50 dengan kue bertema tali gantung, yang langsung memicu perdebatan panas di ruang publik.
Foto dan video yang beredar di media sosial memperlihatkan Ben-Gvir menerima kue ulang tahun tiga tingkat, dihiasi replika tali gantung berwarna emas di bagian atas.
Banyak pihak menilai simbol tersebut berkaitan dengan dukungan lama Ben-Gvir terhadap hukuman mati bagi tahanan Palestina, sebuah kebijakan yang juga diusung oleh partainya, Otzma Yehudit.
Kebijakan hukuman mati tersebut diketahui telah disahkan oleh Knesset pada awal tahun ini, memperkuat posisi politik Ben-Gvir dalam isu keamanan nasional yang keras terhadap Palestina.
Tidak hanya itu, dekorasi lain pada kue tersebut turut menuai sorotan. Gambar pistol terlihat diletakkan di atas peta yang merepresentasikan wilayah Israel, Gaza, dan Tepi Barat yang diduduki.
Sejumlah pengamat mengaitkan simbol ini dengan kebijakan Ben-Gvir yang memperluas akses senjata api bagi warga sipil selama masa jabatannya.
Dalam video lain dari acara tersebut, istrinya, Ayala Ben-Gvir, terlihat memberikan kue tambahan dengan simbol tali gantung besar dan tulisan, 'Sometimes dreams do come true'.
Ungkapan ini pun ditafsirkan sebagai sindiran terhadap dukungan lama Ben-Gvir terhadap eksekusi tahanan Palestina.
