Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Selasa, 5 Mei 2026 | 19.34 WIB

Uni Emirat Arab Makin Mesra dengan Zionis Israel, Dapat Kiriman Teknologi Laser Baru untuk Cegah Rudal Iran

Laser Iron Beam. (Times of Israel) - Image

Laser Iron Beam. (Times of Israel)

JawaPos.com - Ketegangan di Timur Tengah memicu langkah strategis baru. Israel dilaporkan mengirim sistem pertahanan udara berbasis laser ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk membantu negara Teluk tersebut menghadapi ancaman serangan rudal dan drone dari Iran.

Laporan Financial Times menyebut, sistem yang dikirim adalah versi dari Iron Beam, teknologi laser berdaya tinggi yang dirancang untuk menghancurkan proyektil di udara. Selain itu, Israel juga mengirim sistem pengawasan canggih bernama Spectro yang mampu mendeteksi drone hingga jarak 20 kilometer.

Langkah ini menandai peningkatan signifikan kerja sama militer antara kedua negara. Sebelumnya kerja sama negara Arab dengan Zionis itu lebih banyak terbatas pada latihan bersama.

Dukungan Militer Intensif dan Real-Time Intelligence

Tak hanya perangkat keras, Israel juga memberikan dukungan intelijen secara langsung. Informasi real-time terkait peluncuran rudal dari Iran ke arah Teluk disebut ikut dibagikan kepada otoritas UEA.

Sumber yang mengetahui operasi ini mengungkapkan bahwa jumlah personel militer Israel yang dikerahkan juga tidak sedikit.

"Ini bukan sejumlah kecil sepatu bot di tanah," ujar sumber tersebut.

Sebelumnya, laporan Axios juga menyebut bahwa Israel telah mengirim satu baterai Iron Dome lengkap dengan puluhan personel untuk mengoperasikannya di wilayah UEA.

Menariknya, sebagian sistem yang dikirim disebut masih dalam tahap prototipe atau belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pertahanan Israel sendiri. Hal ini dilakukan demi mengejar kebutuhan cepat di tengah eskalasi konflik.

Iron Beam, yang mulai operasional pada akhir 2025, dikembangkan lebih dari satu dekade sejak pertama kali diperkenalkan pada 2014. Sistem ini dirancang melengkapi pertahanan berlapis Israel seperti Iron Dome, David’s Sling, dan Arrow.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Operasi 'Project Freedom' Dimulai, AS Klaim Tenggelamkan 6 Kapal Cepat Milik Iran, IRGC Membantah  - Image
Internasional

Operasi 'Project Freedom' Dimulai, AS Klaim Tenggelamkan 6 Kapal Cepat Milik Iran, IRGC Membantah 

Selasa, 5 Mei 2026 | 18.28 WIB

Dampak Perang Iran Tak Terbendung: Ekonomi AS Dilaporkan Mulai Runtuh! - Image
Internasional

Dampak Perang Iran Tak Terbendung: Ekonomi AS Dilaporkan Mulai Runtuh!

Selasa, 5 Mei 2026 | 18.22 WIB

Dampak Perang Iran Tak Terbendung: Spirit Airlines Bangkrut, Bukti Tekanan Ekonomi AS yang Sulit Ditutupi Trump - Image
Internasional

Dampak Perang Iran Tak Terbendung: Spirit Airlines Bangkrut, Bukti Tekanan Ekonomi AS yang Sulit Ditutupi Trump

Selasa, 5 Mei 2026 | 17.22 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore