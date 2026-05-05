Uni Emirat Arab Makin Mesra dengan Zionis Israel, Dapat Kiriman Teknologi Laser Baru untuk Cegah Rudal Iran

JawaPos.com - Ketegangan di Timur Tengah memicu langkah strategis baru. Israel dilaporkan mengirim sistem pertahanan udara berbasis laser ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk membantu negara Teluk tersebut menghadapi ancaman serangan rudal dan drone dari Iran.

Laporan Financial Times menyebut, sistem yang dikirim adalah versi dari Iron Beam, teknologi laser berdaya tinggi yang dirancang untuk menghancurkan proyektil di udara. Selain itu, Israel juga mengirim sistem pengawasan canggih bernama Spectro yang mampu mendeteksi drone hingga jarak 20 kilometer.

Langkah ini menandai peningkatan signifikan kerja sama militer antara kedua negara. Sebelumnya kerja sama negara Arab dengan Zionis itu lebih banyak terbatas pada latihan bersama.

Dukungan Militer Intensif dan Real-Time Intelligence

Tak hanya perangkat keras, Israel juga memberikan dukungan intelijen secara langsung. Informasi real-time terkait peluncuran rudal dari Iran ke arah Teluk disebut ikut dibagikan kepada otoritas UEA.

Sumber yang mengetahui operasi ini mengungkapkan bahwa jumlah personel militer Israel yang dikerahkan juga tidak sedikit.

"Ini bukan sejumlah kecil sepatu bot di tanah," ujar sumber tersebut.

Sebelumnya, laporan Axios juga menyebut bahwa Israel telah mengirim satu baterai Iron Dome lengkap dengan puluhan personel untuk mengoperasikannya di wilayah UEA.

Menariknya, sebagian sistem yang dikirim disebut masih dalam tahap prototipe atau belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pertahanan Israel sendiri. Hal ini dilakukan demi mengejar kebutuhan cepat di tengah eskalasi konflik.