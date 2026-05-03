Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Senin, 4 Mei 2026 | 02.13 WIB

Menlu Araghchi Kritik Eropa karena Keliru soal Program Nuklir Iran

Menlu Iran Abbas Araghchi. (Al-Jazeera) - Image

Menlu Iran Abbas Araghchi. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengkritik para pemimpin negara Eropa. Hal ini dikatakan Araghchi karena mereka berulang kali menyampaikan klaim yang dinilainya keliru mengenai program nuklir Iran.

Dalam percakapannya dengan Menlu Italia Antonio Tajani, Araghchi menyatakan kekecewaannya atas kebijakan negara-negara Eropa yang dinilai tidak konstruktif dan tidak bertanggung jawab dalam isu tersebut.

Lebih lanjut, Araghchi menegaskan bahwa program nuklir Iran sepenuhnya bersifat damai. Ia juga mendesak negara-negara Eropa untuk mengutuk agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta meminta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran serius hukum internasional.

Duta Besar Iran untuk Rusia Kazem Jalali mengatakan kepada RIA Novosti pada Maret bahwa, berdasarkan doktrin keamanan dan fatwa pemimpin spiritualnya, Iran telah berulang kali menyatakan tidak mengembangkan senjata nuklir dan program nuklirnya bersifat damai.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Trump: Program Nuklir Iran jadi Ganjalan dalam Perundingan - Image
Internasional

Trump: Program Nuklir Iran jadi Ganjalan dalam Perundingan

Rabu, 15 April 2026 | 02.58 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore