Menlu Araghchi Kritik Eropa karena Keliru soal Program Nuklir Iran

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengkritik para pemimpin negara Eropa. Hal ini dikatakan Araghchi karena mereka berulang kali menyampaikan klaim yang dinilainya keliru mengenai program nuklir Iran.

Dalam percakapannya dengan Menlu Italia Antonio Tajani, Araghchi menyatakan kekecewaannya atas kebijakan negara-negara Eropa yang dinilai tidak konstruktif dan tidak bertanggung jawab dalam isu tersebut.

Lebih lanjut, Araghchi menegaskan bahwa program nuklir Iran sepenuhnya bersifat damai. Ia juga mendesak negara-negara Eropa untuk mengutuk agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta meminta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran serius hukum internasional.