Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 2 Mei 2026 | 19.50 WIB

AS akan Tarik 5.000 Tentara dari Jerman dalam Waktu 1 Tahun

Ilustrasi tentara Amerika. (StarsAndStripes).&nbsp; - Image

JawaPos.com-Juru bicara utama Pentagon Sean Parnell kepada RIA Novosti mengonfirmasi keputusan Pentagon untuk menarik 5.000 tentara Amerika Serikat dari Jerman dalam waktu satu tahun.

“Menteri Perang telah memerintahkan penarikan sekitar 5.000 personel dari Jerman. Keputusan ini diambil setelah peninjauan menyeluruh terhadap postur kekuatan departemen di Eropa serta mempertimbangkan kebutuhan di kawasan dan kondisi di lapangan," kata Parnell.

"Kami memperkirakan penarikan ini akan selesai dalam enam hingga dua belas bulan ke depan,” kata Parnell menambahkan.

Sebelumnya, pada akhir April 2026, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan pengurangan pasukan di Jerman menyusul kritik Kanselir Friedrich Merz terhadap operasi AS di Iran.

Trump melalui platform Truth Social menyatakan keputusan terkait kemungkinan pengurangan pasukan tersebut akan ditentukan dalam waktu dekat. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore