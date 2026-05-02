AS akan Tarik 5.000 Tentara dari Jerman dalam Waktu 1 Tahun

JawaPos.com-Juru bicara utama Pentagon Sean Parnell kepada RIA Novosti mengonfirmasi keputusan Pentagon untuk menarik 5.000 tentara Amerika Serikat dari Jerman dalam waktu satu tahun.

“Menteri Perang telah memerintahkan penarikan sekitar 5.000 personel dari Jerman. Keputusan ini diambil setelah peninjauan menyeluruh terhadap postur kekuatan departemen di Eropa serta mempertimbangkan kebutuhan di kawasan dan kondisi di lapangan," kata Parnell.

"Kami memperkirakan penarikan ini akan selesai dalam enam hingga dua belas bulan ke depan,” kata Parnell menambahkan.

Sebelumnya, pada akhir April 2026, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan pengurangan pasukan di Jerman menyusul kritik Kanselir Friedrich Merz terhadap operasi AS di Iran.

Baca Juga:Iran Perluas Diplomasi Regional untuk Buka Selat Hormuz dan Tunda Pembicaraan Nuklir dengan Amerika Serikat