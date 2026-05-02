Rian Alfianto
Minggu, 3 Mei 2026 | 02.21 WIB

Donald Trump Murka ke Kanselir Jerman, Ketegangan AS-Eropa Memanas Akibat Perang Iran

Presiden AS Donald Trump. (Reddit).

JawaPos.com - Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Jerman kian terbuka setelah Presiden AS Donald Trump melancarkan serangan verbal terhadap Kanselir Jerman Friedrich Merz. Pernyataan keras ini muncul sebagai respons atas kritik Merz yang menyebut Washington terjebak dalam perang Iran tanpa strategi keluar yang jelas.

Trump secara terbuka menegur Merz melalui media sosial, menyarankan agar pemimpin Jerman itu fokus pada persoalan domestik dan Eropa ketimbang mengomentari konflik di Timur Tengah.

Kanselir Jerman seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengakhiri perang Rusia/Ukraina (yang sama sekali tidak efektif!), dan memperbaiki negaranya yang bermasalah, terutama soal imigrasi dan energi,” tulis Trump di media sosial pribadinya.

“Bukan malah ikut campur dalam upaya menghilangkan ancaman nuklir Iran," lanjut Trump.

Trump bahkan membela kebijakan militernya dengan menyebut perang melawan Iran sebagai langkah yang justru membuat dunia lebih aman.

“Perang ini membuat dunia, termasuk Jerman, menjadi tempat yang lebih aman,” tambahnya.

Kritik Merz Picu Retaknya Hubungan Transatlantik

Sebelumnya, Merz melontarkan kritik tajam terhadap strategi AS dalam konflik Iran. Ia menilai Washington masuk perang tanpa perencanaan matang dan kini kesulitan mencari jalan keluar.

“Anda tidak hanya harus masuk, tetapi juga harus keluar. Kita melihatnya di Afghanistan selama 20 tahun, juga di Irak,” kata Merz.

Ia bahkan menyebut Amerika Serikat dipermalukan oleh Iran dalam proses negosiasi, karena Teheran dinilai lebih lihai memainkan taktik diplomasi dan menunda perundingan.

Editor: Sabik Aji Taufan
