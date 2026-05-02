Donald Trump Murka ke Kanselir Jerman, Ketegangan AS-Eropa Memanas Akibat Perang Iran

JawaPos.com - Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Jerman kian terbuka setelah Presiden AS Donald Trump melancarkan serangan verbal terhadap Kanselir Jerman Friedrich Merz. Pernyataan keras ini muncul sebagai respons atas kritik Merz yang menyebut Washington terjebak dalam perang Iran tanpa strategi keluar yang jelas.
Trump secara terbuka menegur Merz melalui media sosial, menyarankan agar pemimpin Jerman itu fokus pada persoalan domestik dan Eropa ketimbang mengomentari konflik di Timur Tengah.
“Kanselir Jerman seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengakhiri perang Rusia/Ukraina (yang sama sekali tidak efektif!), dan memperbaiki negaranya yang bermasalah, terutama soal imigrasi dan energi,” tulis Trump di media sosial pribadinya.
“Bukan malah ikut campur dalam upaya menghilangkan ancaman nuklir Iran," lanjut Trump.
Trump bahkan membela kebijakan militernya dengan menyebut perang melawan Iran sebagai langkah yang justru membuat dunia lebih aman.
“Perang ini membuat dunia, termasuk Jerman, menjadi tempat yang lebih aman,” tambahnya.
Sebelumnya, Merz melontarkan kritik tajam terhadap strategi AS dalam konflik Iran. Ia menilai Washington masuk perang tanpa perencanaan matang dan kini kesulitan mencari jalan keluar.
“Anda tidak hanya harus masuk, tetapi juga harus keluar. Kita melihatnya di Afghanistan selama 20 tahun, juga di Irak,” kata Merz.
Ia bahkan menyebut Amerika Serikat dipermalukan oleh Iran dalam proses negosiasi, karena Teheran dinilai lebih lihai memainkan taktik diplomasi dan menunda perundingan.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari