Iran Perkuat Kontrol di Selat Hormuz, Dua Kapal Diduga Langgar Aturan Ditindak

JawaPos.com - Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Angkatan Laut mengambil langkah tegas dengan menahan dua kapal asing di Selat Hormuz. Tindakan ini disebut sebagai upaya menjaga keamanan jalur pelayaran strategis di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran.

Dalam pernyataan resmi, IRGC menyebut kapal MSC Francesca dan Epaminodes melanggar aturan maritim serta membahayakan navigasi dengan memanipulasi sistem pelacakan. Kedua kapal tersebut kemudian ditahan dan diarahkan menuju perairan Iran.

IRGC menegaskan bahwa stabilitas dan keamanan di Selat Hormuz merupakan 'garis merah' yang tidak bisa ditawar. Pernyataan ini sekaligus menyoroti pentingnya menjaga ketertiban di salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia.

Sebagai informasi, Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai salah satu titik krusial perdagangan global, yang sebelumnya menampung sekitar seperlima arus minyak dan gas dunia. Dalam konteks ini, langkah Iran diposisikan sebagai bagian dari upaya memastikan jalur tersebut tetap aman dari potensi gangguan.

IRGC menilai pelanggaran terhadap aturan pelayaran, termasuk manipulasi sistem identifikasi kapal, dapat membahayakan stabilitas kawasan dan keselamatan pelayaran internasional.

Sebelumnya, mengutip Iran International, United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) melaporkan dua insiden penembakan terhadap kapal kargo di Selat Hormuz.

Dalam insiden pertama, sebuah kapal kontainer di timur laut Oman dilaporkan didekati kapal cepat IRGC yang kemudian melepaskan tembakan tanpa komunikasi radio, menyebabkan kerusakan pada anjungan kapal.

Meski demikian, seluruh awak kapal dinyatakan selamat tanpa korban maupun dampak lingkungan.