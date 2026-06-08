Gempa Magnitudo 7,7 di Sulut Picu Peringatan Dini Tsunami, Warga Sangihe Lari ke Bukit Beri Kesaksian

JawaPos.com - Gempa bumi kuat berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Senin (8/6) sekitar pukul 07.37 WITA. Guncangan hebat ini memicu kepanikan luar biasa bagi warga di kawasan pesisir Teluk Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Warga Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, langsung berbondong-bondong meninggalkan rumah. Mereka bergegas melakukan evakuasi mandiri menuju daerah yang lebih tinggi di kawasan Mangki, Kelurahan Damuhung.

Langkah darurat ini diambil warga setelah merasakan getaran masif dan menyusul adanya peringatan dini tsunami yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

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Air Laut Sempat Surut, Warga Pilih Amankan Diri Dikutip dari Manado Post (JawaPos Group), salah seorang warga Kelurahan Tidore, Sri Mustri, mengaku langsung menyelamatkan barang-barang berharga begitu melihat tanda-tanda alam yang mencurigakan di laut.

"Di Tidore sangat terasa getaran dari gempa dan suami saya ketika ke laut melihat air laut sudah sempat surut sedikit, karena semua sudah panik akhirnya kami memutuskan membereskan semua barang berharga dan lari mengungsi," tutur Sri Mustri, Senin (8/6).

Senada dengan Sri, warga pesisir Teluk Tahuna lainnya, Fitri Lumiu, juga merasakan kekhawatiran yang sama. Guncangan yang terlalu kuat membuat mereka enggan mengambil risiko demi keselamatan keluarga.

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"Makanya kami memutuskan untuk mengungsi ke Kelurahan Damuhung, mengevakuasi istri dan anak-anak," ujar Fitri Lumiu.

Detail Gempa dan Status Peringatan Dini Tsunami BMKG Sebelumnya, BMKG resmi merilis peringatan dini tsunami usai gempa bermagnitudo 7,7 melanda. Data BMKG menunjukkan pusat gempa berada pada koordinat 5,69 Lintang Utara dan 125,05 Bujur Timur. Gempa tersebut berpusat di kedalaman 105 kilometer.