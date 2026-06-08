Gempa Magnitudo 7,7 di Sulut Picu Peringatan Dini Tsunami, Warga Sangihe Lari ke Bukit Beri Kesaksian

Warga Tidore berada di daerah Mangki, Kelurahan Damuhung Tahuna, usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. (Manado Post/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gempa bumi kuat berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Senin (8/6) sekitar pukul 07.37 WITA. Guncangan hebat ini memicu kepanikan luar biasa bagi warga di kawasan pesisir Teluk Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Warga Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, langsung berbondong-bondong meninggalkan rumah. Mereka bergegas melakukan evakuasi mandiri menuju daerah yang lebih tinggi di kawasan Mangki, Kelurahan Damuhung.
Langkah darurat ini diambil warga setelah merasakan getaran masif dan menyusul adanya peringatan dini tsunami yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Dikutip dari Manado Post (JawaPos Group), salah seorang warga Kelurahan Tidore, Sri Mustri, mengaku langsung menyelamatkan barang-barang berharga begitu melihat tanda-tanda alam yang mencurigakan di laut.
"Di Tidore sangat terasa getaran dari gempa dan suami saya ketika ke laut melihat air laut sudah sempat surut sedikit, karena semua sudah panik akhirnya kami memutuskan membereskan semua barang berharga dan lari mengungsi," tutur Sri Mustri, Senin (8/6).
Senada dengan Sri, warga pesisir Teluk Tahuna lainnya, Fitri Lumiu, juga merasakan kekhawatiran yang sama. Guncangan yang terlalu kuat membuat mereka enggan mengambil risiko demi keselamatan keluarga.
"Makanya kami memutuskan untuk mengungsi ke Kelurahan Damuhung, mengevakuasi istri dan anak-anak," ujar Fitri Lumiu.
Sebelumnya, BMKG resmi merilis peringatan dini tsunami usai gempa bermagnitudo 7,7 melanda. Data BMKG menunjukkan pusat gempa berada pada koordinat 5,69 Lintang Utara dan 125,05 Bujur Timur. Gempa tersebut berpusat di kedalaman 105 kilometer.
Hingga saat ini, ratusan warga dilaporkan masih bertahan di lokasi pengungsian dataran tinggi. Mereka memilih bersiaga sambil menunggu informasi resmi dan pemutakhiran status pascagempa dari pihak berwenang.
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"