Jumlah Korban Tewas Akibat Agresi Israel di Gaza Capai 72.549 Orang

JawaPos.com - Jumlah korban tewas akibat agresi Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 72.549 orang, sementara 172.274 lainnya terluka, menurut sumber medis wilayah tersebut, dikutip dari ANTARA.

Mereka juga melaporkan bahwa rumah sakit di Gaza telah menerima delapan jasad warga Palestina dan 24 orang korban luka dalam 24 jam terakhir.

Jumlah korban tewas sejak gencatan senjata 11 Oktober melonjak menjadi 773 orang, sementara itu lebih dari 2.171 lainnya dilaporkan terluka.

Selama periode yang sama, sebanyak 761 jasad warga Palestina telah ditemukan.

Disebutkan pula bahwa ribuan warga Palestina masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan atau tergeletak di jalanan.