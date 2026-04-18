Memanas! Iran Dilaporkan Kembali Menutup Selat Hormuz Gara-gara Kelakuan AS

JawaPos.com - Iran dilaporkan kembali menutup Selat Hormuz hanya beberapa jam setelah jalur vital tersebut sempat dibuka. Langkah ini disebut sebagai respons langsung Teheran terhadap blokade berkelanjutan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Militer Iran pada Sabtu (18/4) menyatakan bahwa kendali atas jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak global itu telah 'kembali ke kondisi sebelumnya'.

Mengutip Al-Jazeera, sejumlah laporan juga menyebutkan kapal cepat Iran melepaskan tembakan ke arah kapal dagang yang mencoba melintas.

Penutupan ini terjadi tak lama setelah lebih dari selusin kapal komersial sempat melintasi Hormuz, menyusul kesepakatan gencatan senjata 10 hari yang dimediasi AS antara Israel dan Lebanon.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dalam pernyataan resminya menyebut blokade AS sebagai tindakan pembajakan dan pencurian maritim. Mereka menegaskan bahwa kendali Selat Hormuz kini berada di bawah pengawasan dan kontrol ketat angkatan bersenjata.

“Selama Amerika Serikat tidak memulihkan kebebasan penuh navigasi bagi kapal-kapal yang berangkat dari Iran menuju tujuan mereka dan kembali, maka status Selat Hormuz akan tetap dikendalikan secara ketat dan berada dalam kondisi sebelumnya,” demikian pernyataan tersebut.

Data hingga sebelum siang hari, menunjukkan setidaknya delapan kapal tanker minyak dan gas berhasil melintasi selat tersebut. Namun, jumlah yang hampir sama dilaporkan memilih berbalik arah saat mencoba keluar dari Teluk, menurut laporan AFP.

Situasi yang berubah-ubah ini memicu keraguan terhadap optimisme Presiden AS Donald Trump sehari sebelumnya, yang menyebut kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik AS-Israel dengan Iran sudah 'sangat dekat'.

Trump sebelumnya menyambut pembukaan kembali Selat Hormuz pada Jumat (17/4) namun juga memperingatkan bahwa serangan AS bisa kembali dilanjutkan jika Iran tidak menyetujui kesepakatan, termasuk terkait program nuklirnya.