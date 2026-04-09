Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
18 April 2026, 07.48 WIB

Donald Trump Ucapkan Terima Kasih ke Iran Usai Hormuz Dibuka, Sinyal Damai atau Taktik Tekanan Baru?

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (Instagram @whitehouse) - Image

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (Instagram @whitehouse)

JawaPos.com - Pembukaan kembali Selat Hormuz oleh Iran memicu respons tak biasa dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Di tengah ketegangan yang belum sepenuhnya reda, Trump justru menyampaikan ucapan terima kasih secara terbuka kepada Teheran.

Langkah ini muncul setelah Iran dan AS sama-sama menyatakan bahwa jalur strategis tersebut kini “sepenuhnya terbuka” bagi lalu lintas kapal komersial selama masa gencatan senjata.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, lebih dulu mengumumkan keputusan itu.

“Lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka untuk sisa periode gencatan senjata,” tulis Araghchi di X, Jumat (17/4).

Tak lama berselang, Trump mengkonfirmasi hal serupa melalui media sosialnya.

Iran baru saja mengumumkan bahwa Selat Hormuz sepenuhnya terbuka dan siap untuk dilalui,” tulisnya, sebelum menambahkan satu kalimat mencolok: “THANK YOU!”

Terima Kasih, Tapi Tekanan Tetap Jalan

Meski memberi apresiasi, Trump menegaskan bahwa kebijakan keras Washington belum berubah. Blokade angkatan laut AS terhadap kapal dan pelabuhan Iran tetap diberlakukan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore