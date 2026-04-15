Trump Sebut Perang AS Lawan Iran Hampir Berakhir, Kok Bisa?

Presiden AS Donald Trump. (The Guardian)
JawaPos.com-Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dalam sebuah wawancara yang akan ditayangkan pada Rabu, menyatakan bahwa perang AS-Israel terhadap Iran hampir berakhir.
“Saya pikir ini hampir berakhir, ya. Maksud saya, saya melihatnya sudah sangat dekat dengan berakhir,” kata Trump kepada pembawa acara Fox Business, Maria Bartiromo, saat ditanya apakah perang tersebut sudah selesai. Cuplikan video wawancara tersebut dibagikan di platform media sosial X.
“Anda tahu, jika saya menarik diri sekarang pun, mereka akan butuh waktu 20 tahun untuk membangun kembali negara itu, dan kita belum selesai. Kita akan melihat saja apa yang terjadi. Saya pikir mereka sangat ingin membuat kesepakatan,” tambah Trump.
Sebelumnya, Bartiromo menyatakan dalam sebuah video di Instagram bahwa Trump berulang kali menyebut perang Iran dalam bentuk lampau selama wawancara mereka, yang mendorongnya untuk bertanya langsung: “Apakah ini sudah berakhir?”
“Dia menjawab: Sudah selesai,” kata Bartiromo saat menjelaskan percakapan tersebut.
Perundingan telah diadakan di ibu kota Pakistan, Islamabad, selama akhir pekan untuk mengakhiri secara permanen perang AS-Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari, tetapi kesepakatan belum berhasil dicapai. Upaya untuk mengadakan putaran pembicaraan berikutnya sedang berlangsung.
Trump menunjukkan nada optimistis terkait prospek dimulainya kembali pembicaraan langsung antara AS dan Iran, dengan mengatakan pada Selasa bahwa negosiasi tersebut dapat dimulai kembali di Pakistan dalam dua hari ke depan.
Baca Juga: Khawatir Iran Tingkatkan Eskalasi Serangan, Arab Saudi desak AS Cabut Blokade di Selat Hormuz
Pakistan berperan sebagai penengah terhadap gencatan senjata selama dua minggu pada tanggal 8 April, yang hingga saat ini masih bertahan. (*)
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja