Antara
15 April 2026, 18.46 WIB

Trump Sebut Perang AS Lawan Iran Hampir Berakhir, Kok Bisa?

Presiden AS Donald Trump. (The Guardian)

 

JawaPos.com-Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dalam sebuah wawancara yang akan ditayangkan pada Rabu, menyatakan bahwa perang AS-Israel terhadap Iran hampir berakhir.

“Saya pikir ini hampir berakhir, ya. Maksud saya, saya melihatnya sudah sangat dekat dengan berakhir,” kata Trump kepada pembawa acara Fox Business, Maria Bartiromo, saat ditanya apakah perang tersebut sudah selesai. Cuplikan video wawancara tersebut dibagikan di platform media sosial X.

“Anda tahu, jika saya menarik diri sekarang pun, mereka akan butuh waktu 20 tahun untuk membangun kembali negara itu, dan kita belum selesai. Kita akan melihat saja apa yang terjadi. Saya pikir mereka sangat ingin membuat kesepakatan,” tambah Trump.

Sebelumnya, Bartiromo menyatakan dalam sebuah video di Instagram bahwa Trump berulang kali menyebut perang Iran dalam bentuk lampau selama wawancara mereka, yang mendorongnya untuk bertanya langsung: “Apakah ini sudah berakhir?”

“Dia menjawab: Sudah selesai,” kata Bartiromo saat menjelaskan percakapan tersebut.

Perundingan telah diadakan di ibu kota Pakistan, Islamabad, selama akhir pekan untuk mengakhiri secara permanen perang AS-Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari, tetapi kesepakatan belum berhasil dicapai. Upaya untuk mengadakan putaran pembicaraan berikutnya sedang berlangsung.

Trump menunjukkan nada optimistis terkait prospek dimulainya kembali pembicaraan langsung antara AS dan Iran, dengan mengatakan pada Selasa bahwa negosiasi tersebut dapat dimulai kembali di Pakistan dalam dua hari ke depan.

Pakistan berperan sebagai penengah terhadap gencatan senjata selama dua minggu pada tanggal 8 April, yang hingga saat ini masih bertahan. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
