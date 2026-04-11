Rian Alfianto
11 April 2026, 17.41 WIB

Negosiasi Damai AS-Iran Dimulai di Islamabad di Tengah Bayang-bayang Ketidakpercayaan

Delegasi tingkat tinggi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf (C) tiba di Islamabad, Pakistan, untuk negosiasi dengan Amerika Serikat, Sabtu (11/4/2026). (Xinhua) - Image

Delegasi tingkat tinggi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf (C) tiba di Islamabad, Pakistan, untuk negosiasi dengan Amerika Serikat, Sabtu (11/4/2026). (Xinhua)

JawaPos.com - Upaya meredakan konflik Timur Tengah mulai memasuki fase krusial. Delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen, Mohammad Baqer Qalibaf, tiba di Islamabad pada Sabtu (10/4) dini hari waktu setempat untuk memulai negosiasi damai dengan Amerika Serikat.

Namun, di balik momentum diplomasi ini, bayang-bayang ketidakpercayaan masih membayangi kedua negara yang telah lama berseteru.

Setibanya di Islamabad, Qalibaf langsung menegaskan posisi Tehran yang tetap berhati-hati terhadap Washington.

“Kami memiliki niat baik, tetapi kami tidak memiliki kepercayaan (terhadap Amerika),” ujarnya kepada wartawan.

Dikutip via Xinhua, mengingatkan bahwa Iran merasa dikhianati dalam proses negosiasi sebelumnya, termasuk serangan yang terjadi di tengah upaya diplomasi.

Meski demikian, Qalibaf menyatakan Iran tetap terbuka untuk mencapai kesepakatan, selama hak-hak negaranya diakui.

Iran disebut mengajukan sejumlah prasyarat sebelum negosiasi benar-benar dimulai, di antaranya, penghentian serangan di Lebanon dan pembebasan aset Iran yang dibekukan.

Jika syarat tersebut dipenuhi, pembicaraan resmi dijadwalkan berlangsung di Hotel Serena, Islamabad.

Isu Lebanon sendiri menjadi sangat krusial, mengingat Iran bersikeras bahwa wilayah tersebut harus masuk dalam cakupan gencatan senjata, terutama terkait serangan terhadap Hizbullah.

Sementara dari pihak Amerika Serikat, Wakil Presiden JD Vance memimpin delegasi negosiasi dan telah bertolak ke Pakistan.

Editor: Bayu Putra
