Trump Panaskan Situasi, Siapkan Armada Perang Terbaik Jika Negosiasi dengan Iran Gagal

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump mengatakan negaranya sedang mempersiapkan kapal perang dengan senjata terbaik yang pernah dibuat, saat delegasi AS menuju Pakistan untuk berunding dengan Iran.

Hal ini sekaligus memperingatkan bahwa kekuatan militer dapat digunakan jika tidak tercapai kesepakatan.

“Kita sedang melakukan pengaturan ulang. Kita sedang mempersiapkan kapal-kapal dengan amunisi terbaik, senjata terbaik yang pernah dibuat,” kata Trump seperti dikutip dari Anadolu dalam wawancara dengan New York Post.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa senjata-senjata tersebut bahkan lebih baik daripada yang dimiliki AS sebelumnya.

“Dan jika kita tidak mencapai kesepakatan, kita akan menggunakannya, dan kita akan menggunakannya dengan sangat efektif,” katanya.

Ketika ditanya apakah ia berpikir perundingan akan berhasil, Trump mengungkap bahwa pihaknya akan mengetahuinya dalam waktu sekitar 24 jam.

Pernyataan Trump disampaikan beberapa jam, setelah Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan Washington akan bertemu dengan pihak Iran dengan tangan terbuka dan berharap negosiasi akan positif, saat ia berangkat dari Washington menuju Pakistan.

Dalam penerbangannya ke Pakistan, Vance didampingi oleh utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner.