Rian Alfianto
09 April 2026, 17.45 WIB

Gencatan Senjata Baru Hitungan Jam, Israel sudah Bombardir Lebanon: Ratusan Tewas, Perdamaian Terancam

Ilustrasi serangan terbaru Israel ke Lebanon. (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Harapan perdamaian di Timur Tengah runtuh hanya dalam hitungan jam.

Setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat menahan serangan selama dua pekan, Israel justru meluncurkan serangan besar-besaran ke Lebanon, termasuk ibu kota Beirut.

Serangan udara yang menghantam kawasan padat penduduk ini menewaskan sedikitnya 254 orang dan melukai lebih dari 1.100 lainnya, menurut otoritas setempat.

Serangan Terbesar Sejak Konflik Meletus

Kementerian Kesehatan Lebanon melalui Menteri Rakan Nassereddine menyebut situasi ini sebagai 'eskalasi berbahaya'.

“Ambulans masih mengangkut korban ke rumah sakit. Kami mendesak bantuan internasional,” ujarnya.

Militer Israel mengkonfirmasi telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara di berbagai wilayah, termasuk Beirut, Lembah Bekaa, dan Lebanon selatan.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan serangan tersebut menargetkan infrastruktur milik Hezbollah.

“Ini adalah pukulan terfokus terbesar terhadap Hizbullah sejak operasi besar sebelumnya,” katanya.

Meski Israel mengklaim telah mengambil langkah untuk meminimalkan korban sipil, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya.

Mengutip Al-Jazeera, ledakan besar terdengar di berbagai titik kota, memicu kepanikan massal.

