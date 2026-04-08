Rian Alfianto
09 April 2026, 06.15 WIB

PM Pakistan Sebut Gencatan Senjata AS-Iran Mencakup Lebanon, tapi Israel Ogah Taat

Perdana Menteri (PM) Pakistan, Shehbaz Sharif. (Al-Jazeera).

JawaPos.com - Pernyataan berbeda dari para pemimpin dunia kembali menyoroti rapuhnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Perdana Menteri (PM) Pakistan, Shehbaz Sharif, menyebut kesepakatan tersebut mencakup seluruh wilayah konflik, termasuk juga wilayah Lebanon.

Namun klaim ini langsung dibantah oleh Israel, yang menegaskan bahwa operasi militernya di Lebanon tetap berjalan. Hal tersebut sebelumnya disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sharif menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dicapai setelah upaya mediasi intensif oleh pemerintahnya.

“Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Republik Islam Iran dan Amerika Serikat, bersama sekutu mereka, telah sepakat untuk gencatan senjata segera di mana saja, termasuk Lebanon,” tulisnya di platform X.

Ia juga mengungkapkan bahwa perundingan lanjutan akan digelar di Islamabad pada Jumat, dengan harapan menghasilkan kesepakatan damai yang final.

“Kami berharap pembicaraan di Islamabad berhasil mencapai perdamaian berkelanjutan,” tambahnya.

Pakistan sendiri dalam beberapa pekan terakhir berperan sebagai penghubung komunikasi antara Washington dan Teheran.

Israel: Lebanon Tidak Termasuk

Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan sikap Israel. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa gencatan senjata dua pekan antara AS dan Iran tidak mencakup Lebanon.

“Gencatan senjata dua minggu ini tidak mencakup Lebanon,” demikian pernyataan resmi pemerintah Israel.

