Usai Trump Umumkan Kesepakatan Gencatan Senjata, Perusahaan Minyak Iran di Pulau Lavan Diserang

Ilustrasi konflik Iran vs AS - Israel. (Ilustrasi ChatGPT)
JawaPos.com - Di tengah kesepakatan gencatan senjata, perusahaan distribusi dan penyulingan minyak nasional Iran (NIORDC) melaporkan jika fasilitas kilang minyak di Pulau Lavan diserang pada Rabu (8/4) pagi.
"Sekitar pukul 10.00 waktu setempat, fasilitas kilang minyak Pulau Lavan menjadi sasaran serangan pengecut oleh musuh," demikian pernyataan perusahaan yang dikutip Kantor Berita Shana, dilansir dari Antara.
Petugas pemadam kebakaran saat ini masih berupaya memadamkan api. Berkat evakuasi cepat, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.
Informasi mengenai serangan tersebut muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata bilateral selama dua pekan dengan Iran.
Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Teheran juga menyetujui pembukaan Selat Hormuz. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran menegaskan bahwa perundingan dengan Amerika Serikat akan dimulai Jumat (10/4) di Islamabad, Pakistan.
