Antara
09 April 2026, 01.37 WIB

Usai Trump Umumkan Kesepakatan Gencatan Senjata, Perusahaan Minyak Iran di Pulau Lavan Diserang

Ilustrasi konflik Iran vs AS - Israel. (Ilustrasi ChatGPT)

Ilustrasi konflik Iran vs AS - Israel. (Ilustrasi ChatGPT)

JawaPos.com - Di tengah kesepakatan gencatan senjata, perusahaan distribusi dan penyulingan minyak nasional Iran (NIORDC) melaporkan jika fasilitas kilang minyak di Pulau Lavan diserang pada Rabu (8/4) pagi.

"Sekitar pukul 10.00 waktu setempat, fasilitas kilang minyak Pulau Lavan menjadi sasaran serangan pengecut oleh musuh," demikian pernyataan perusahaan yang dikutip Kantor Berita Shana, dilansir dari Antara.

Petugas pemadam kebakaran saat ini masih berupaya memadamkan api. Berkat evakuasi cepat, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

Informasi mengenai serangan tersebut muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata bilateral selama dua pekan dengan Iran.

Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Teheran juga menyetujui pembukaan Selat Hormuz. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran menegaskan bahwa perundingan dengan Amerika Serikat akan dimulai Jumat (10/4) di Islamabad, Pakistan.

Artikel Terkait
Israel Dilaporkan Tetap Serang Iran, Meski AS Umumkan Tunda Serangan 2 Pekan - Image
Internasional

Israel Dilaporkan Tetap Serang Iran, Meski AS Umumkan Tunda Serangan 2 Pekan

08 April 2026, 22.57 WIB

Delegasi Iran Dijadwalkan Tetap ke Pakistan Meski Ada Keraguan soal Israel - Image
Internasional

Delegasi Iran Dijadwalkan Tetap ke Pakistan Meski Ada Keraguan soal Israel

10 April 2026, 02.52 WIB

AS-Israel Langgar Gencatan Senjata, Ketua Parlemen Iran: Negosiasi Tak Lagi Masuk Akal - Image
Internasional

AS-Israel Langgar Gencatan Senjata, Ketua Parlemen Iran: Negosiasi Tak Lagi Masuk Akal

09 April 2026, 23.06 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

