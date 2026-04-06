Rian Alfianto
07 April 2026, 00.49 WIB

Sikap Labil Donald Trump Picu Ketegangan Global, Tiongkok–Rusia Siap Turun Tangan Redakan Konflik Timur Tengah

Ilustrasi mimik wajah marah Donald Trump. (CNN)

JawaPos.com - Ketegangan di Timur Tengah kian memanas seiring pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang dinilai inkonsisten, dari membuka peluang negosiasi, janji meninggalkam Iran hingga kembali mengancam menghancurkan infrastruktur sipil Iran.

Di tengah eskalasi itu, dua kekuatan global, Tiongkok dan Russia, kini mengambil langkah aktif untuk meredakan konflik, termasuk melalui jalur diplomasi di Dewan Keamanan PBB.

Trump Berubah-ubah: Negosiasi atau Serangan?

Dalam beberapa hari terakhir, Trump memang mengirim sinyal yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ia mengklaim Iran tengah bernegosiasi dengan AS dan optimistis perang segera berakhir.

Namun di sisi lain, ia justru melontarkan ancaman keras akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan Iran jika Strait of Hormuz atau Selat Hormuz tidak dibuka.

Pernyataan bernada agresif itu, yang bahkan disertai ungkapan 'Alhamdulillah', menuai kecaman luas dan memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih besar.

Tiongkok–Rusia Ambil Peran di PBB

Merespons situasi yang kian tidak menentu, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi dilaporkan telah melakukan pembicaraan langsung dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov.

Dalam percakapan tersebut, Wang menegaskan bahwa solusi utama atas krisis di Selat Hormuz adalah gencatan senjata secepat mungkin.

“Tiongkok selalu mendorong penyelesaian politik melalui dialog dan negosiasi,” ujar Wang Yi mengutip Reuters.

Artikel Terkait
Trump Minta Iran Setop Tarik Pungutan di Selat Hormuz - Image
Internasional

Trump Minta Iran Setop Tarik Pungutan di Selat Hormuz

10 April 2026, 16.15 WIB

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya - Image
Internasional

Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya

10 April 2026, 04.01 WIB

Trump Sebut akan Pertahankan Personel Militer di Iran sampai Kesepakatan Diterapkan - Image
Internasional

Trump Sebut akan Pertahankan Personel Militer di Iran sampai Kesepakatan Diterapkan

10 April 2026, 01.20 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

