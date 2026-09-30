Untuk Perlindungan Kebakaran, Dari APAR Sampai Sistem Deteksi Modern

Ilustrasi alat pemadam kebakaran ringan (APAR). (Istimewa)
JawaPos.com - Perlindungan terhadap risiko kebakaran kini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan alat pemadam api ringan (APAR). Perkembangan kebutuhan di berbagai sektor turut mendorong hadirnya solusi proteksi yang lebih luas termasuk sistem deteksi dan pemadaman kebakaran.
Salah satu produsen APAR, PT Servvo Fire Indonesia kini memperluas cakupan melalui Servvo Fire Protection Systems. Sistem ini mencakup solusi fire detection dan fire suppression systems.
“Setelah 25 tahun, kami tidak ingin hanya melihat kembali apa yang telah dicapai. Kami ingin melihat ke depan. Dari APAR, kini kami memasuki era Fire Protection Systems yang lebih luas,” ujar Direktur Utama PT Servvo Fire Indonesia Edy Setiawan dikutip dari surel Rabu (30/9).
Edy menyebut telah mengembangkan berbagai aspek bisnisnya. Mulai dari produk dan kemampuan manufaktur hingga jaringan layanan serta solusi proteksi kebakaran. Diferensiasi itu juga menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas kontribusi di sektor keselamatan kebakaran nasional.
Salah satu bagian penting dalam perjalanan tersebut adalah penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada industri APAR. Servvo menyebut dirinya sebagai pelopor dan penginisiasi penerapan SNI di industri APAR Indonesia.
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