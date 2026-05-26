Target Juni 2026! Pembangunan 93 Sekolah Rakyat Dikejar untuk Tahun Ajaran Baru

JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menargetkan pembangunan 93 titik Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2026. Langkah ini diambil agar gedung-gedung baru tersebut bisa langsung digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.

Awalnya, pemerintah mematok target pembangunan untuk 104 sekolah. Namun, setelah proses jumlah yang dinilai siap eksekusi.

Penyesuaian target ini didasarkan pada kesiapan administrasi dan kondisi di lapangan. Pemerintah fokus mengoptimalkan puluhan titik yang sudah benar-benar siap agar tidak mangkrak.

"Setelah kita cek secara keseluruhan, kesiapan lahan dan dokumentasi, dari 104 itu cuma sekitar 93 yang bisa kita kekerjakan maksimal, yang insya Allah bisa selesai di bulan Juni 2026," ujar Dody, usai bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (26/5).

Meskipun tantangan di lapangan cukup dinamis, Kementerian PU tetap berupaya keras memenuhi target tersebut agar fasilitas pendidikan ini dapat segera berfungsi.

"Feeling saya mengatakan 88 bisa akan selesai cuma kita tetap akan kejar 93 itu bisa fungsional seluruhnya," sambung dia.

Hambatan di Tahap Lanjutan dan Kesiapan Lahan

Setelah merampungkan sisa proyek di tahap kedua ini, Kementerian PU bersiap melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap 3. Proyek lanjutan ini nantinya akan dipecah ke dalam tiga sub-tahap, yakni 3A, 3B, dan 3C.

Proses lelang untuk tahap 3A dijadwalkan mulai berjalan pada Juli mendatang. Namun, pemerintah mengakui masih ada kendala administratif yang mengganjal di beberapa titik lokasi lainnya.