Target Juni 2026! Pembangunan 93 Sekolah Rakyat Dikejar untuk Tahun Ajaran Baru

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di kantor Kemensos, Selasa (26/5). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menargetkan pembangunan 93 titik Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2026. Langkah ini diambil agar gedung-gedung baru tersebut bisa langsung digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.
Awalnya, pemerintah mematok target pembangunan untuk 104 sekolah. Namun, setelah proses jumlah yang dinilai siap eksekusi.
Penyesuaian target ini didasarkan pada kesiapan administrasi dan kondisi di lapangan. Pemerintah fokus mengoptimalkan puluhan titik yang sudah benar-benar siap agar tidak mangkrak.
"Setelah kita cek secara keseluruhan, kesiapan lahan dan dokumentasi, dari 104 itu cuma sekitar 93 yang bisa kita kekerjakan maksimal, yang insya Allah bisa selesai di bulan Juni 2026," ujar Dody, usai bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (26/5).
Meskipun tantangan di lapangan cukup dinamis, Kementerian PU tetap berupaya keras memenuhi target tersebut agar fasilitas pendidikan ini dapat segera berfungsi.
"Feeling saya mengatakan 88 bisa akan selesai cuma kita tetap akan kejar 93 itu bisa fungsional seluruhnya," sambung dia.
Hambatan di Tahap Lanjutan dan Kesiapan Lahan
Setelah merampungkan sisa proyek di tahap kedua ini, Kementerian PU bersiap melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap 3. Proyek lanjutan ini nantinya akan dipecah ke dalam tiga sub-tahap, yakni 3A, 3B, dan 3C.
Proses lelang untuk tahap 3A dijadwalkan mulai berjalan pada Juli mendatang. Namun, pemerintah mengakui masih ada kendala administratif yang mengganjal di beberapa titik lokasi lainnya.
“Yang jadi kendala terbesar adalah tahap 3C, ada 89 titik itu memang kesiapan kriterianya di sana-sini masih belum siap. Dan nanti akan dibantu oleh teman-teman dari KSP,” ucap Dody.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK