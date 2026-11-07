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Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 8 November 2026 | 03.05 WIB

Ha Ji Won dan Sung Si Kyung Kepergok Makan Berdua di Euljiro, Rumor Kedekatan Mencuat

Ha Ji Won dan Sung Si Kyung (allkpop) - Image

Ha Ji Won dan Sung Si Kyung (allkpop)

JawaPos.com - Kedekatan Ha Ji Won dan Sung Si Kyung curi perhatian publik Korea Selatan. Keduanya tertangkap kamera sedang menikmati hidangan bersama di sebuah restoran kawasan Euljiro, Seoul.

Momen tersebut menjadi perbincangan setelah sebelumnya mereka sempat melontarkan candaan mengenai kemungkinan hubungan romantis dengan peluang hanya 0,00001 persen.

Menurut laporan Allkpop, foto dan video kebersamaan mereka dibagikan melalui akun media sosial resmi kanal YouTube Ha Ji Won.

Dalam rekaman tersebut, keduanya terlihat duduk berhadapan sambil menikmati makanan dan berbincang dengan santai.

Ha Ji Won beberapa kali tertawa lepas, sementara Sung Si Kyung tampak tersenyum menikmati percakapan mereka.

Interaksi keduanya semakin menarik karena Sung Si Kyung terlihat menawarkan makanan kepada Ha Ji Won menggunakan sumpitnya. Mereka juga tampak makan tanpa didampingi manajer maupun rekan lainnya.

Meski demikian, pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses pembuatan konten untuk episode ke-32 kanal YouTube Ha Ji Won, bukan konfirmasi bahwa keduanya sedang menjalin hubungan asmara.

Keduanya sudah menarik perhatian melalui cuplikan episode yang memperlihatkan percakapan bernuansa romantis.

Editor: Novia Tri Astuti
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