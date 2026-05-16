Dari Pertemuan Singkat, Raisa Bongkar Awal Kedekatannya dengan Sung Si Kyung

JawaPos.com - Sung Si Kyung dan Raisa sukses mencuri perhatian lewat cerita hangat mengenai awal perkenalan mereka.

Saat tampil bersama dalam pemotretan dan wawancara terbaru bersama majalah Korea @star1, mereka membahas perjalanan kolaborasi musik.

Raisa mengungkapkan bahwa semuanya bermula saat dirinya menghadiri konser akhir tahun Sung Si Kyung atas undangan seorang teman dekat.

Menurut Raisa, ia saat itu hanya datang untuk menikmati konser dan sama sekali tidak membayangkan akan memiliki proyek musik bersama sang penyanyi Korea di masa depan.

"Saya pergi menonton konser atas undangan seorang teman dekat, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa kami akan berakhir mengerjakan musik bersama ketika saya hanya pergi untuk bersenang-senang," ucap pelantun Kali Kedua yang dikutip dari Naver.

Setelah konser selesai, Raisa berkesempatan bertemu langsung dengan Si Jyung dan mengabadikan momen bersama lewat foto singkat di belakang panggung.

Si Kyung kemudian mengenang bahwa saat itu Raisa memperkenalkan dirinya sebagai penyanyi asal Indonesia yang cukup dikenal publik.

Dari pertemuan sederhana tersebut, keduanya mulai saling mengikuti media sosial dan tetap menjaga komunikasi meski berasal dari negara berbeda.

Seiring waktu berjalan, muncul ide spontan untuk mencoba berduet bersama sebagai sesama penyanyi yang sama-sama menyukai musik ballad.