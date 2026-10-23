Sung Si Kyung dan Mun Ka Young Kembali Jadi MC Golden Disc Awards 2027 di Vietnam

sung si kyung dan mun ka young (x @shinshinglobal)

JawaPos.com - Sung Si Kyung dan Mun Ka Young dipercaya menjadi pembawa acara Golden Disc Awards untuk tahun ketiga berturut-turut.

Menurut laporan Soompi, pihak penyelenggara HLL mengonfirmasi bahwa keduanya akan memandu Golden Disc Awards ke-41 yang berlangsung selama dua hari, pada 9 dan 10 Januari 2027, di panggung luar ruangan khusus Vietnam Exposition Center (VEC), Hanoi, Vietnam.

Penunjukan ini melanjutkan kerja sama Sung Si Kyung dan Mun Ka Young yang dimulai pada Golden Disc Awards ke-39 dan berlanjut pada edisi ke-40.

Keduanya dikenal memiliki gaya pembawaan yang saling melengkapi, dengan Sung Si Kyung membawa pengalaman panjang sebagai penyanyi sekaligus presenter, sementara Mun Ka Young menghadirkan pengalaman sebagai aktris dan pembawa acara.

Bagi Sung Si Kyung, perhelatan tahun depan menjadi momen istimewa karena ia akan menjalankan tugas sebagai MC Golden Disc Awards selama 11 tahun berturut-turut.

Pengalamannya di dunia musik serta gaya bicara yang tenang menjadi bagian penting dari kiprahnya dalam memandu ajang penghargaan tersebut. Selain aktif sebagai penyanyi, ia juga dikenal melalui sejumlah program hiburan dan musik di Korea Selatan.

Mun Ka Young akan kembali memandu acara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Selain aktivitasnya sebagai aktris, ia juga semakin dikenal melalui penampilannya di berbagai acara penghargaan.

Keterlibatannya dalam Golden Disc Awards memperlihatkan aktivitasnya yang tidak hanya berfokus pada dunia akting, tetapi juga pada acara hiburan berskala besar.

Golden Disc Awards merupakan ajang penghargaan tahunan yang memberikan apresiasi kepada karya dan pencapaian musik populer Korea.

Acara ini biasanya menarik perhatian penggemar K-pop dari berbagai negara melalui pengumuman pemenang, penampilan artis, dan kehadiran musisi ternama.

Edisi ke-41 akan menjadi penyelenggaraan pertama ajang tersebut di Vietnam, sekaligus menandai ekspansi internasionalnya ke Hanoi.

Hingga pengumuman MC pada Oktober 2026, daftar nominasi dan susunan artis yang akan tampil belum diumumkan. Penggemar masih menantikan informasi lanjutan mengenai musisi yang akan meramaikan acara tersebut.