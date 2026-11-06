Kembali Menemukan Cinta, Seo In Young Akan Menikah dengan CEO Choi Ji Hoon

Seo In Young (x @zapzee_net)

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Seo In Young eks Jewelry tersebut umumkan rencana pernikahan keduanya yang akan digelar pada 26 Desember 2026.

Menurut laporan Zapzee, pengumuman itu disampaikan secara spontan melalui video di kanal YouTube pribadinya, Gaegwacheonseon Seo In Young, yang diunggah pada 4 November.

Saat sedang membuat kimchi bersama keluarga, ia mengungkapkan tanggal pernikahannya setelah ditanya oleh salah satu anggota tim produksi.

Berbeda dari pernikahan mewah yang sering digelar selebritas, Seo In Young justru menginginkan upacara sederhana dan tertutup.

Ia berencana melangsungkan pernikahan di sebuah gereja dengan mengundang keluarga serta teman-teman terdekat.

Bahkan, ia memutuskan untuk tidak mengadakan penampilan penyanyi ucapan selamat maupun menggunakan dekorasi bunga.

Pilihan tersebut disebut sebagai caranya meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan kenangan kurang menyenangkan dari pengalaman sebelumnya.

Meski digelar secara intimate, sejumlah orang terdekat diperkirakan hadir dalam hari istimewanya.

Daftar tamu disebut mencakup mantan rekan satu grupnya di Jewelry, teman-teman yang datang dari Jepang, serta penyanyi Lyn.

Ibu Seo In Young juga memberikan dukungan terhadap keputusan putrinya. Ia menilai kemewahan acara bukanlah hal utama karena kebahagiaan dalam menjalani kehidupan bersama pasangan jauh lebih penting.

Calon suami Seo In Young diketahui bernama Choi Ji Hoon, seorang CEO perusahaan konten kreatif NP yang berusia enam tahun lebih tua darinya.

Keduanya dilaporkan bertemu melalui seorang kenalan bersama sebelum akhirnya menjalin hubungan asmara.

Hubungan tersebut kemudian membawa Seo In Young pada keputusan untuk kembali membangun rumah tangga setelah pengalaman pernikahan sebelumnya.