6 Drama China tentang Pasangan yang Jatuh Cinta Setelah Menikah

JawaPos.com - Kisah cinta tidak selalu dimulai dari pandangan pertama. Beberapa drama China, hubungan romantis justru berawal dari pernikahan yang diatur keluarga, kepentingan politik, hingga kesepakatan tertentu.

Seiring waktu, pasangan yang awalnya canggung mulai saling memahami dan menemukan cinta dalam kehidupan rumah tangga.

Dilansir Soompi, berikut enam C-drama dengan tema marriage first, romance later yang menarik untuk masuk daftar tontonan.

1. New Life Begins Dibintangi Tian Xi Wei dan Bai Jing Ting, drama kerajaan ini mengisahkan Li Wei yang berharap terhindar dari pernikahan politik, tetapi justru dipersunting Pangeran Yin Zheng.

Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas kewajiban. Namun, kebersamaan dan dukungan terhadap impian masing-masing perlahan menumbuhkan perasaan cinta.

Dengan sentuhan komedi dan romansa hangat, drama ini memperlihatkan bagaimana hubungan formal bisa berubah menjadi rumah tangga penuh kebahagiaan.

2. Against the Current Drama ini mengikuti Shen Jia Lan, perempuan yang kehilangan segalanya setelah keluarganya dituduh melakukan pengkhianatan. Ia kemudian menyamar dan kembali bertemu Lin Jin Qi, mantan tunangannya.

Di tengah rahasia masa lalu dan intrik keluarga, hubungan mereka berkembang dari ketegangan menjadi rasa saling percaya. Kisah romantis ini juga menyoroti perjuangan Jia Lan dalam membangun kembali kehidupannya.

3. The Story of Ming Lan Sheng Ming Lan, perempuan cerdas yang kerap diremehkan keluarganya, menikah dengan Gu Ting Ye, pria yang memiliki reputasi rumit. Pernikahan mereka menjadi awal dari hubungan yang kuat dan penuh kerja sama.