9 Hal yang Diam-Diam Sering Dipendam Perempuan Setelah Menikah, Saling Membantu Jadi Kunci

Ilustrasi multitasking/Pexels
JawaPos.com-Kehidupan pernikahan bisa membawa kebahagiaan sekaligus kesedihan yang perlahan menumpuk.
Terlebih jika beban ganda yang dijalani tidak pernah dihargai. Mulai dari memasak, memandikan anak, menidurkan anak, mencuci pakaian, mencuci piring, berbelanja, sampai mencari nafkah in this economy.a
Beban ganda yang tidak dipahami dan dibagi secara adil dapat menumpuk sampai memicu persoalan emosional yang tidak kunjung terselesaikan.
Jika terus dibiarkan, berbagai masalah dalam rumah tangga dapat berdampak buruk pada hubungan pasangan, bahkan berujung pada keretakan yang sulit diperbaiki.
Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (28/10) berikut sembilan hal yang menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga yang sehat dan kesadaran untuk saling dalam setiap aspek.
Selalu bertanggungjawab sementara pasangan bersantai
Rasa lelah bisa timbul saat anda harus menjadi sosok yang bisa diandalkan, sementara pihak lain merasa bebas menjalani hidup. Rasanya tidak adil jika satu pihak harus menanggung seluruh kewajiban, sedangkan pihak lain bisa lebih santai tanpa terbebani tanggungjawab sebagai orang dewasa. Pada akhirnya, rasa kesal yang menumpuk dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga.
Pembagian pekerjaan rumah tidak seimbang
Ada pasangan yang mengalami ketimpangan soal pembagian pekerjaan rumah tangga. Cobalah membuat daftar pekerjaan yang menjadi tanggungjawab anda dan pasangan. Anda bisa membagi pekerjaan seperti siapa yang harus memasak, memandikan anak, menidurkan anak, mencuci pakaian, mencuci piring, mencari nafkah, berbelanja, sampai menghadiri rapat orangtua murid.
Jika pembagiannya terasa timpang, bicarakan masalah tersebut dan tetapkan batasan serta tanggungjawab yang jelas.
Pasangan tidak memberi dukungan
Rasa sakit terjadi disaat anda bersama seumur hidup dengan pasangan yang tidak membela anda saat menghadapi situasi yang sulit. Jika perilaku tersebut terjadi berulang kali, maka kebiasaan ini perlu segera diperbaiki.
Kesenjangan pengeluaran dan penghasilan
Perasaan menyakitkan bisa muncul saat anda bekerja lebih sedikit tetapi mengharapkan pasangannya menanggung seluruh pekerjaan rumah tangga sekaligus mencari nafkah. Situasi ini bisa terjadi disaat anda dan pasangan memiliki jam kerja sama, namun salah satunya berpenghasilan lebih sedikit dan merasa harus mengerjakan banyak pekerjaan rumah tangga, sekaligus membatasi pengeluaran sehari-hari.
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Jawa Pos
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